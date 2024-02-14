Майлис Репс раскрыла, почему решила забеременеть пока шел ее судебный процесс: „Извините, мне уже скоро 50 лет!“

В этой же передаче год назад родившую близнецов 49-летнюю Репс спросили, как ей удалось родить в таком возрасте. По ее словам, ее успех нельзя просто взять и повторить, все зависит от особенностей организма. , Она добавила, что знает женщин, которые боролись с бесплодием еще до того, как им исполнилось 35 лет. „Эти женщины - мои реальные подруги, коллеги или знакомые, которые откладывали [рождение детей] по разным причинам, в основном из-за карьеры или учебы. Что вполне можно понять“, - пояснила Репс, что ей приходилось сталкиваться и с другой крайностью.