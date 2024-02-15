ВИДЕО | Ажиотаж в Ласнамяэ, на катке в Тондираба – не протолкнуться! Смотри, какое волшебство там происходило

В день святого Валентина районная управа Ласнамяэ и Ледовый парк Тондираба предоставили жителям отличную возможность оригинально отпраздновать этот день. Гости мероприятия смогли совершенно бесплатно покататься на коньках в компании своих близких и друзей. За зажигательную музыку и хорошее настроение отвечала радиостанция Star FM+.

Вечер открыло танцевальное шоу профессиональных фигуристов. На лёд вышла Дарья, ученица школы фигурного катания Talveunistus.

На катке гостей также ждал ещё один приятный сюрприз - розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM+.

Смотрите в нашем сюжете, как именно жители Ласнамяэ отметили Валентинов день, и считают ли они вообще этот день – праздником?!