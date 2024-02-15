Культура
15.02.2024, 07:00

ВИДЕО | Ажиотаж в Ласнамяэ, на катке в Тондираба – не протолкнуться! Смотри, какое волшебство там происходило

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День святого Валентина в Ласнамяэ
День святого Валентина в Ласнамяэ
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

14 февраля - день влюбленных или всё-таки день друзей? Как Ласнамяэ отметил День святого Валентина, смотрите в репортаже портала Bublik!

В день святого Валентина районная управа Ласнамяэ и Ледовый парк Тондираба предоставили жителям отличную возможность оригинально отпраздновать этот день. Гости мероприятия смогли совершенно бесплатно покататься на коньках в компании своих близких и друзей. За зажигательную музыку и хорошее настроение отвечала радиостанция Star FM+.

Вечер открыло танцевальное шоу профессиональных фигуристов. На лёд вышла Дарья, ученица школы фигурного катания Talveunistus.

На катке гостей также ждал ещё один приятный сюрприз - розыгрыш подарков от управы района, Ледового парка и радиостанции Star FM+.

Смотрите в нашем сюжете, как именно жители Ласнамяэ отметили Валентинов день, и считают ли они вообще этот день – праздником?!

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