ВИДЕО | Без стыда и без одежды: жена Канье Уэста пришла на вечеринку в таком виде, что ее все сторонятся

Ультракороткие платья без белья, колготки без юбки — в таких модных образах Бьянка после начала отношений с рэпером выходила на улицу постоянно. И с каждым днем одежды на девушке становится все меньше и меньше. Настолкьо, что ее вид шокирует даже привыкших ко всему голливудских „тусовщиков“.

На одну из последних звездных вечеринок, например, Цензори заявилась в таком виде, что окружающие начали буквально сторониться девушки. Этот наряд сложно даже назвать боди или нижним бельем: просто кусочек ткани на двух тонких веревочках, который ничего не прикрывает. Особенно, если смотреть в профиль.

Удивляет невозмутимость Бьянки — кажется, в таком виде она чувствует себя абсолютно комфортно. Похоже, обеспокоенные интернет-пользователи, которые считают, что абьюзер Канье заставляет супругу так одеваться (точнее, раздеваться), неправы. Бьянке и самой по душе подобный перфоманс.

Кстати, Джулия Фокс, бывшая пассия Уэста, тоже жаловалась на то, что он сам выбирал для нее «неприличные» наряды. «Канье купил мне совершенно новый гардероб. Более того, мне не разрешалось появляться на публике, если только он не одобрил мой наряд», — жаловалась Фокс в интервью. Но что мы видим после их расставания? Джулия продолжает носить безумные «голые» наряды, повышая градус популярности и зарабатывая звание «главного модного фрика Голливуда».

Так может быть, и с Бьянкой Цензори дело вовсе не в ее муже? А ей просто нравится эпатировать публику? По крайней мере, в отличие от основной карьеры архитектора и дизайнера, это получается у нее очень неплохо.