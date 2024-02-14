Шоубиз
14.02.2024, 19:03

ФОТО | Милые моменты с близкими и любимыми! Смотрите, как известные люди в Эстонии отмечают 14 февраля

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ФОТО: Õhtuleht, Delfi

14 февраля отмечается День друзей и День всех влюбленных. Чем же сегодня занимались эстонские знаменитости?

Алексей Солтан сходил в ресторан с подругой и порадовал себя подарком

Келли Сильдару провела день с возлюбленным.

Kelly Sildaru ja Mihkel Ustav

Кая Каллас полакомилась пирожным от Госканцелярии.

Kaja Kallas

Таня Михайлова-Саар занята работой.

Юри Ратас провел день с семьей и разыгрывает милый свитшот, на котором показывает сердечко.

Бригитте Сюзанне Хунт поздравила свою школьную подружку и отправилась на массаж.

Таави Рыйвас проводит день отдельно от жены Луизы - в Токио.

Кейли Сюкияйнен похвасталась подарками.

Keili Sükijainen

Елена Аблаева порадовала подписчиков смешным видео.

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