ФОТО | Милые моменты с близкими и любимыми! Смотрите, как известные люди в Эстонии отмечают 14 февраля

Алексей Солтан сходил в ресторан с подругой и порадовал себя подарком
Келли Сильдару провела день с возлюбленным.
Кая Каллас полакомилась пирожным от Госканцелярии.
Таня Михайлова-Саар занята работой.
Юри Ратас провел день с семьей и разыгрывает милый свитшот, на котором показывает сердечко.
Бригитте Сюзанне Хунт поздравила свою школьную подружку и отправилась на массаж.
Таави Рыйвас проводит день отдельно от жены Луизы - в Токио.
Кейли Сюкияйнен похвасталась подарками.
Елена Аблаева порадовала подписчиков смешным видео.