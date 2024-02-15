Imany возвращается в Эстонию с волшебной концертной программой „Voodoo Cello“

Imany посетит нашу страну в рамках сверхуспешного, и по этой причине продленного тура „Voodoo Cello“ уже во второй раз. Первое выступление певицы, состоявшееся в 2022 году при полном аншлаге, получило очень теплый прием. На концерте прозвучат вариации культовых поп-песен в исполнении Imany с ее мягким голосом и в сопровождении восьми виолончелей. Это будет удивительная концертная программа с теплым и богатым послевкусием.

Глубокий голос Imany, родившейся во Франции, но имеющей коморское происхождение, вот уже более десяти лет очаровывает слушателей песнями в

жанре соул, фолк и блюз. Она выпустила три студийных альбома, последний из которых — „Voodoo Cello“. Альбом состоит из собственных версий известных песен, которые Imany записала, самолично спродюсировала и аранжировала.

Выбор песен неслучаен. Это любимые песни певицы современной эстрады, а также классические произведения, оказавшие на нее сильное влияние. „Что делает кавер на оригинальную песню хорошим — это то, что песня становится твоей собственной, но только уже в новой интерпретации. Пробуя чужую песню на вкус, я использую только свой голос и гитару, нахожу звучание, которое мне подходит, меняю темп... и прислушиваюсь к тексту. Я не могу петь слова, в которые не верю“, — говорит Imany о своем творческом процессе.

Благодаря ритмичному, почти завораживающему звучанию, песни поп-соул- дивы Imany несут в себе мощные эмоциональные переживания. Сверхъестественная атмосфера, характерная для концертов „Voodoo Cello“, подчеркивается бархатистым звуком и визуально притягательным световым решением, что превращает концерты исполнительницы в настоящее волшебное путешествие.

В рамках концерта прозвучат следующие композиции: „The A Team“ (Ed Sheeran), „Like A Prayer“ (Madonna), „Take Me to Church“ (Hozier), „I’m Still Standing“ (Elton John), „Total Eclipse of the Heart“ (Bonnie Tyler), „Wild World“ (Cat Stevens), „All The Things She Said“ (t.A.T.u.).

Билеты на концерт Imany поступят в продажу 15 февраля в 10:00 во всех пунктах продажи Piletilevi и на сайте piletilevi.ee по цене от 39 €.