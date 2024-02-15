15.02.2024, 09:30
В нежных лучах солнца: Максим Галкин опубликовал невероятное фото Аллы Пугачевой(6)
ФОТО: | Ritvars Stankevičs
В честь Дня всех влюбленных многие устраивают романтический ужин или просто признаются друг другу в чувствах. Не исключение и Максим Галкин, который опубликовал нежную фотографию Аллы Пугачевой.
В конце прошлого года Максим Галкин и Алла Пугачева отметили годовщину свадьбы. Звездному браку исполнилось 12 лет. Несмотря на долгий союз пара сохраняет нежные чувства друг к другу. Например, Галки часто публикует снимки спутницы жизни, явно любуясь ее преображениями.
В честь Дня влюбленных шоумен поделился очередным кадром Аллы Борисовны. На фото 74-летняя Примадонна объята лучами. Она сидит в расслабленной позе и смотрит на экран телефона. „Звонок другу“, — подписал пост Галкин.