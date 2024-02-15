Стало известно, почему встреча принца Гарри с отцом длилась всего полчаса

Ни для кого не секрет, что принц Гарри — „белая ворона“ Британской королевской семьи. Брак с Меган Маркл и все события после него только отдаляли сына короля от близких, а ужасные отношения с королевой Камиллой и вовсе были абсолютно разорваны.

Это произошло из-за скандальных мемуаров Гарри „Запасной“. В книге принц называет свою мачеху „опасной, „озлобленной“ и „лицемерной“. Известно, что между Камиллой, которую даже на сегодняшний день большинство британцев называет „ненастоящей королевой“, и Гарри всегда было множество конфликтов и ссор. По одной из версий, из-за того, что принц практически полностью перенял характер своей матери, принцессы Дианы, с которой Камиллу сравнивают до сих.

Источники из дворца сообщили изданию MARCA некоторые подробности о визите Гарри в Лондон — принц решил вернуться на родину, чтобы увидеться с отцом, который сообщил, что у него диагностировали рак. Сразу после разговора короля и принца стало известно, что встреча была непродолжительной. Она не продлилась и сорока минут. Но недавно вскрылись новые подробности. Инсайдеры рассказали, что Гарри не удалось пообщаться с отцом из-за того, что королева Камилла не хотела оставлять их наедине.

Более того, принц и его мачеха успели серьезно поссориться и наговорить друг другу много неприятных вещей. В конце концов, встречу воссоединившихся родственников пришлось прервать из-за того, что королю Карлу сейчас категорически запрещено волноваться.