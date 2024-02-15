Брежнева раскрыла, что помогло ей прийти в себя после развода с Меладзе

В конце 2023 года Вера Брежнева объявила о разводе с Константином Меладзе. После изменений в личной жизни певица с головой ушла в работу. Зезда старается регулярно выпускать новые песни.

В блоге Вера периодически делится с подписчиками своими размышлениями о любви к себе. И как заявляет артистка, на данный момент она абсолютно счастлива. Накануне одна из поклонниц спросила у Брежневой, как восстановиться после тяжелого расставания с любимым человеком. На это у исполнительницы хита „Любовь спасет мир“ было, что ответить.

По словам звезды, у нее существует беспроигрышный способ, который помогает вернуться к обычной жизни после личных трагедий.

„Фокус на себе, своей жизни. Полюбить себя. Стать себе лучшим партнером, интересным, счастливым. Двигаться вперед, жить. Исполнять отложенные мечты и желания“, — поделилась Вера.

Певица уверена, что фундамент восстановления — это ощущение себя полноценным человеком. Она также затронула тему прощения. Брежнева считает, что если не отпустить существующие обиды, то невозможно идти и развиваться дальше:

„Отпустить. Признать, что оба в этом одинаково виноваты, принять. Прожить это достойно и идти дальше. Усвоить этот урок, сделать выводы, собрать себя заново“.

Поклонники сразу поняли, что Вера делится своим опытом, который помог ей преодолеть сложности после развода с Меладзе.