ФОТО | „Она забыла про белье“: Звезда „50 оттенков серого“ Дакота Джонсон пришла на премьеру в крайне смелом наряде

Дакота, надо сказать, пользуется этим и на публичные мероприятия часто приходит в нарядах, которые быть может даже сложно назвать одеждой. В этот раз, она снова превзошла себя.

Ближайший месяц Джонсон будет регулярно появляться на публике. На экраны выходит супергеройский фильм „Мадам Паутина“, в котором Дакота сыграла главную роль. Для многих актеров роль героя со сверхспособностями — пик карьеры. И Дакота, как оказалось, не исключение. Девушка очень старается произвести впечатление на многочисленных премьерах этой новой работы. Правда, судя по ее нарядам, из образа Мадам Паутины она до сих пор так и не вышла.

На одну из главных премьер фильма в Лос-Анджелесе девушка пришла в наряде, который полностью состоит из нитей с камнями. Даже настоящие королевы „голых платьев“ обычно стесняются подобного, но не Дакота. Под сеткой из драгоценностей не рассмотреть даже нижнего белья. При этом, к такому откровенному наряду девушка подобрала очень нежное ожерелье с большим камнем. Обувь Джонсон тоже решила выбрать неприметную, на ногах у девушки были классические босоножки.

В результате, получился образ, который поражает своей смелостью. С каждой новой премьерой „Мадам Паутины“ наряды Дакоты становятся все более откровенными. Судя по всему, к концу пиар-кампании фильма Джонсон станет новой бесспорной королевой „голых“ платьев. А может быть это намек от Дакоты ее парню, музыканту Крису Мартину, с которым она встречается уже более 6 лет, что им пора пожениться? Ведь Джонсон настолько хороша, что ее просто могут увести!