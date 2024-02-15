ФОТО | „Она забыла про белье“: Звезда „50 оттенков серого“ Дакота Джонсон пришла на премьеру в крайне смелом наряде
После того, как Дакота Джонсон сыграла в экранизации самого провокационного романа XXI века „50 оттенков серого“, она может себе позволить абсолютно все. Как бы откровенно она не оделась, поклонников это не шокирует, ведь все уже видели ее тело полностью обнаженным, пишет Wday.
Дакота, надо сказать, пользуется этим и на публичные мероприятия часто приходит в нарядах, которые быть может даже сложно назвать одеждой. В этот раз, она снова превзошла себя.
Ближайший месяц Джонсон будет регулярно появляться на публике. На экраны выходит супергеройский фильм „Мадам Паутина“, в котором Дакота сыграла главную роль. Для многих актеров роль героя со сверхспособностями — пик карьеры. И Дакота, как оказалось, не исключение. Девушка очень старается произвести впечатление на многочисленных премьерах этой новой работы. Правда, судя по ее нарядам, из образа Мадам Паутины она до сих пор так и не вышла.
На одну из главных премьер фильма в Лос-Анджелесе девушка пришла в наряде, который полностью состоит из нитей с камнями. Даже настоящие королевы „голых платьев“ обычно стесняются подобного, но не Дакота. Под сеткой из драгоценностей не рассмотреть даже нижнего белья. При этом, к такому откровенному наряду девушка подобрала очень нежное ожерелье с большим камнем. Обувь Джонсон тоже решила выбрать неприметную, на ногах у девушки были классические босоножки.
В результате, получился образ, который поражает своей смелостью. С каждой новой премьерой „Мадам Паутины“ наряды Дакоты становятся все более откровенными. Судя по всему, к концу пиар-кампании фильма Джонсон станет новой бесспорной королевой „голых“ платьев. А может быть это намек от Дакоты ее парню, музыканту Крису Мартину, с которым она встречается уже более 6 лет, что им пора пожениться? Ведь Джонсон настолько хороша, что ее просто могут увести!