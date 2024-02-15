15.02.2024, 08:53
Скончался гитарист рок-группы и один из руководителей тартуского клуба Genialistide Аллан Айнт
ФОТО: | Delfi Meedia
14февраля Tartu Postimees сообщил о смерти гитариста группы Genialistid Аллана Айнта.
„Скончался административный руководитель клуба Genialistide Аллан Айнт, не дожив лишь пару месяцев до 54-летия“, - пишет Tartu Postimees.
Рок-группа Genialistid активно занималась музыкальной деятельностью в период 1995–2006, а с 2007 года взяла паузу на неопределенное время. В конце прошлого года члены Genialistid решили спустя долгое время вновь выпустить музыку.
Клуб Genialistide в Тарту - известное место проведения концертов и вечеринок, излюбленное студентами.