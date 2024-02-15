Шоубиз
15.02.2024, 08:53

Скончался гитарист рок-группы и один из руководителей тартуского клуба Genialistide Аллан Айнт

 
Ansambel Genialistid esinemas 2004. aastal.
Ansambel Genialistid esinemas 2004. aastal.
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

14февраля Tartu Postimees сообщил о смерти гитариста группы Genialistid Аллана Айнта.

„Скончался административный руководитель клуба Genialistide Аллан Айнт, не дожив лишь пару месяцев до 54-летия“, - пишет Tartu Postimees.

Рок-группа Genialistid активно занималась музыкальной деятельностью в период 1995–2006, а с 2007 года взяла паузу на неопределенное время. В конце прошлого года члены Genialistid решили спустя долгое время вновь выпустить музыку.

Клуб Genialistide в Тарту - известное место проведения концертов и вечеринок, излюбленное студентами.

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