Скончался гитарист рок-группы и один из руководителей тартуского клуба Genialistide Аллан Айнт

„Скончался административный руководитель клуба Genialistide Аллан Айнт, не дожив лишь пару месяцев до 54-летия“, - пишет Tartu Postimees.

Рок-группа Genialistid активно занималась музыкальной деятельностью в период 1995–2006, а с 2007 года взяла паузу на неопределенное время. В конце прошлого года члены Genialistid решили спустя долгое время вновь выпустить музыку.