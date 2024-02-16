Лолита после отмены юбилейного тура: „Откуда такое желание видеть людей раздавленными, спившимися?“

Последствия скандальной вечеринки Ивлеевой тянутся до сих пор. Сообщается, что концерты Лолиты Милявской продолжают отменять. Организаторы приостанавливают продажу билетов не в силах противостоять давлению общественных деятелей. Сегодня Лолита записала видеообращение к тем, кто выступает против ее тура.

„Я только что прочла в прессе, что мои юбилейные концерты по стране полностью отменены. И именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса — а где вы были?

Вы прекрасно знаете суть этого вопроса, поэтому позвольте рассказать, где была я. На протяжении очень многих лет я ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Покупала аппаратуру и делала все возможное, чтобы в палатах, где лежали люди, которые никогда не смогли бы прийти на мой концерт ввиду увечий, могли хотя бы смотреть телевизор с разными развлекательными программами, чтобы он давал им возможность жить. У меня есть медаль за это“, — говорит 60-летняя певица.

Милявская отметила, что подвергалась гонениям, но продолжала оказывать поддержку. „Я терпела. Еще за мой счет сделана не одна операция нуждающимся людям. Я никогда не предавала это огласке, потому что считала, что это неинтеллигентно. А вот сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать“, — делится артистка.

По словам звезды, ее главное оружие — это творчество на любимой сцене. Именно своими выступлениями она помогает людям — дает им силы думать о хорошем, созидать и любить.

Милявская также добавила, что будет принимать финансовое участие в восстановлении храма „на одной из новых российских территорий“, захваченных Россией на Востоке Украины. „Давайте так, я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться“, — заключила Милявская.