Даня Милохин рассказал, почему не хочет жить в России

Тиктокер пояснил, что в России ему жилось очень легко, не было языкового барьера, все было готово. За рубежом, добавил он, ему самому необходимо что-то делать, искать, зарабатывать, выкручиваться.

„Это заставляет меня двигаться. Россия — страна возможностей, а мне хочется на мир, а для этого нужно быть в мире“, — заметил Милохин.

В частности, пояснил блогер, в настоящее время он находится в Дубае, готовится к бою в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES. Он выразил надежду, что покажет себя хорошо и его снова пригласят на турнир.

„Это совсем другие деньги и другой тип популярности“, — отметил тиктокер.

Вместе с тем, уточнил Даня, он скучает по русским девушкам, своим друзьям и родной речи.