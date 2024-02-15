15.02.2024, 13:00
Установили титановые пластины: Евгений Петросян находится в реанимации после операции
ФОТО: @petrosyanevgeny
78-летнему Евгению Петросяну провели операцию на руке, сообщает телеграм-канал Mash. После хирургического вмешательства юмориста перевели в реанимацию.
Ближайшие несколько часов телеведущий проведет под наблюдением медиков. Если все будет идти по плану, звездного пациента переведут в обычную палату. Затем Евгению Петросяну предстоит реабилитация.
Также известно, что артисту после перелома предплечья со смещением установили титановые пластины. Ранее Евгений Петросян был госпитализирован после падения на улице.