Шоубиз
15.02.2024, 13:00

Установили титановые пластины: Евгений Петросян находится в реанимации после операции

 
ФОТО: @petrosyanevgeny

78-летнему Евгению Петросяну провели операцию на руке, сообщает телеграм-канал Mash. После хирургического вмешательства юмориста перевели в реанимацию.

Ближайшие несколько часов телеведущий проведет под наблюдением медиков. Если все будет идти по плану, звездного пациента переведут в обычную палату. Затем Евгению Петросяну предстоит реабилитация.

Также известно, что артисту после перелома предплечья со смещением установили титановые пластины. Ранее Евгений Петросян был госпитализирован после падения на улице.

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