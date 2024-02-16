Offset, Nothing But Thieves, Джейкоб Кольер и многие другие! Объявлен лайн-ап культового фестиваля Positivus

Фестиваль Positivus продолжает собирать в страны Балтии величайших звезд хип-хопа. Впервые в Риге – Offset! Рэпер стартовал в 2011 году в составе легендарной группы Migos из Атланты. Недавно выпустил второй сольный альбом „Set It Off“, за первую неделю после выхода набравший 60 миллионов стримов. Для продвижения альбома отправился в туры по США и Европе, одной из остановок которых и станет фестиваль Positivus.

Британская рок-группа Nothing But Thieves сейчас на пике славы, и лишь немногие помнят, что она уже выступала на фестивале Positivus в начале своей карьеры. Основанная в 2012 году группа за 12 лет приобрела мировую известность. Дискография группы – 4 альбома и несколько синглов – набрала без малого миллиард стримов. Группа известна такими синглами, как „Amsterdam“, „Soda“, „Is Everybody Going Crazy?“, а из более недавних – „Overcome“, „Welcome to the DCC“ из альбома 2023 года „Dead Club City“. Такую группу, как Nothing But Thieves, нельзя пропустить ни в коем случае!

Многократный лауреат премии „Грэмми“, джазовый пианист и гениальный музыкант Джейкоб Кольер (The Djesse Solo Show) завоевал популярность благодаря трилогии альбомов „Djesse“. Талантливый мультиинструменталист выступал на крупнейших аренах и фестивалях мира, а теперь принимать артиста будет наш фестиваль.

Экспериментальный, но современный – некоторые из эпитетов, которыми можно было бы охарактеризовать британского музыканта Бенджамина Клементина. Свою карьеру музыканта он начал в 2008 году во Франции, где играл в небольших барах и на мероприятиях, пока не выпустил в 2013 году свой первый проект „Cornerstone“, получивший признание таких музыкантов, как Пол Маккартни. С тех пор его не покидает успех. Еще 2 альбома, который он продюсировал сам, уникальный голос и исполнение – артист очаровал публику всего мира, и вот пришло время Риги.