Offset, Nothing But Thieves, Джейкоб Кольер и многие другие! Объявлен лайн-ап культового фестиваля Positivus

Британская рок-группа Nothing But Thieves сейчас на пике славы, и лишь немногие помнят, что она уже выступала на фестивале Positivus в начале своей карьеры. Основанная в 2012 году группа за 12 лет приобрела мировую известность. Дискография группы – 4 альбома и несколько синглов – набрала без малого миллиард стримов. Группа известна такими синглами, как „Amsterdam“, „Soda“, „Is Everybody Going Crazy?“, а из более недавних – „Overcome“, „Welcome to the DCC“ из альбома 2023 года „Dead Club City“. Такую группу, как Nothing But Thieves, нельзя пропустить ни в коем случае!