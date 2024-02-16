Offset, Nothing But Thieves, Джейкоб Кольер и многие другие! Объявлен лайн-ап культового фестиваля Positivus
Давно уже не случалось в лайн-апе фестиваля Positivus такого разнообразия. Этим летом нас ожидают широкий спектр музыкальных жанров и имена топовых современных исполнителей. Лайн-ап фестиваля Positivus пополнили Offset из группы Migos, британская рок-группа Nothing But Thieves, восхитительный Бенджамин Клементин, многократный лауреат премии „Грэмми“ выдающийся джазовый пианист Джейкоб Кольер (The Djesse Solo Show), совместный проект Уилла Батлера из Arcade Fire и Sister Squares, группа Picture Parlor, отечественная группа Detlef и Ozols.
Фестиваль Positivus продолжает собирать в страны Балтии величайших звезд хип-хопа. Впервые в Риге – Offset! Рэпер стартовал в 2011 году в составе легендарной группы Migos из Атланты. Недавно выпустил второй сольный альбом „Set It Off“, за первую неделю после выхода набравший 60 миллионов стримов. Для продвижения альбома отправился в туры по США и Европе, одной из остановок которых и станет фестиваль Positivus.
Британская рок-группа Nothing But Thieves сейчас на пике славы, и лишь немногие помнят, что она уже выступала на фестивале Positivus в начале своей карьеры. Основанная в 2012 году группа за 12 лет приобрела мировую известность. Дискография группы – 4 альбома и несколько синглов – набрала без малого миллиард стримов. Группа известна такими синглами, как „Amsterdam“, „Soda“, „Is Everybody Going Crazy?“, а из более недавних – „Overcome“, „Welcome to the DCC“ из альбома 2023 года „Dead Club City“. Такую группу, как Nothing But Thieves, нельзя пропустить ни в коем случае!
Многократный лауреат премии „Грэмми“, джазовый пианист и гениальный музыкант Джейкоб Кольер (The Djesse Solo Show) завоевал популярность благодаря трилогии альбомов „Djesse“. Талантливый мультиинструменталист выступал на крупнейших аренах и фестивалях мира, а теперь принимать артиста будет наш фестиваль.
Экспериментальный, но современный – некоторые из эпитетов, которыми можно было бы охарактеризовать британского музыканта Бенджамина Клементина. Свою карьеру музыканта он начал в 2008 году во Франции, где играл в небольших барах и на мероприятиях, пока не выпустил в 2013 году свой первый проект „Cornerstone“, получивший признание таких музыкантов, как Пол Маккартни. С тех пор его не покидает успех. Еще 2 альбома, который он продюсировал сам, уникальный голос и исполнение – артист очаровал публику всего мира, и вот пришло время Риги.
Инди-рок-группа из Бруклина Sister Squares объединилась с Уиллом Батлером из Arcade Fire, чтобы вместе покорять новые горизонты. В 2023 году группа выпустила первый совместный проект Will Butler + Sister Squares, получивший признание благодаря таким песням, как „Willows“ и „Long Grass“, в аккомпанементе которых – воздушные звуки и поднимающие настроение мелодии. Это не первый приезд группы в Латвию – первый концерт успешно прошел в 2023 году в Palladium, но если вы его пропустили, вам представится еще один шанс.
Культовая отечественная группа Detlef завоевала сердца поклонников по всей Латвии своим альбомом 2004 года „Tu Izliecies Par Sevi“. Несмотря на перерыв, группа вернулась с большим запасом сил. В 2023 году уже состоялся концерт в Palladium с полным аншлагом, и были объявлены дополнительные концерты. Фестиваль Positivus в этом году не станет исключением! Удовольствие получат все, кто хочет предаться ностальгии или просто насладиться настоящей латвийской рок-музыкой.
Рэпер Ozols, которого часто называют „Королем латвийского рэпа“, бесспорно, стал зачинателем и основоположником латвийского рэп-движения. Он начал свою карьеру в 1995 году с группой „Fact“ и вот уже почти 20 лет прочно удерживает лидерство в жанре. Удостоился номинации на премию „Золотой микрофон“ за альбом „1979“ и за большой концерт „Arena Rīga“.
Восходящая инди-группа из Манчестера Picture Parlor стартовала в 2021 году, регулярно играя в английских барах, например, в Windmill, который известен как одно из лучших мест для выступлений молодых музыкантов. Группа впервые испытала вкус славы летом 2023 года, после выхода дебютного сингла „Norwegian Wood“. По звучанию ее сравнивали с такими титанами, как Arctic Monkeys и Эми Уайнхаус. Группа выступала на разогреве во время европейского тура The Kills, но и сама объехала весь обширный континент. Это первое выступление Picture Parlor в Риге, но, конечно, не последнее!
В 2024 году фестиваль Positivus пройдет 19 и 20 июля в Риге, на острове Луцавсала. Билеты на фестиваль можно приобрести на www.positivusfestival.com и Piletilevi.ee.