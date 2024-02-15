„Деградация Шнурова“: проживающий в Эстонии Артемий Троицкий прошелся по рок-исполнителям, поддержавшим российскую власть

Среди артистов, поддержавших российскую власть после вторжения в Украину, Троицкий отметил Вячеслава Бутусова (Nautilus Pompilius, Ю-Питер), Гарика Сукачева и Константина Кинчева („Алиса“). „Кинчев - просто дурак. Он человек искренний, но столь же искренне глупый“, - высказался критик.

Троицкого возмущает использование творчества группы „Кино“ для пропаганды: например, рисунок Виктора Цоя в военной форме с Z-нашивкой на рукаве или версия песни „Кукушка“ в исполнении Полины Гагариной: „Это все подлость, полная такая подлянка. Правда, уже далеко не впервой. Ранее мы все это проходили с Высоцким, чьи песни исполняли Кобзоны всякие и прочая нечисть“.

Зашла речь и о „деградации“ лидера группы „Ленинград“ Сергея Шнурова. „Это конечно обидная потеря. Досадная! Потому что Шнуров, конечно, и человек умный, и интересный, и талантливый. [...] Для меня была довольно неприятна его дальнейшая эволюция“, - отметил Троицкий.

„Для меня финальной точкой стала песня „Ростех“. Как говорится, дно. Это дно“, - высказался он о песне, где Шнуров восхваляет оружие РФ. „Я считаю, что причиной деградации Шнурова стало то, что он исписался. Если ты обратил внимание, его песни стали все хуже, и хуже, и хуже. [...] Остается только какая-то ремесленная работа, к которой публика уже явно теряет интерес“.

Во время интервью Козырев также отметил, что многие поп-артисты его удивили, когда не поддержали войну: Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Леонид Агутин. Троицкий отметил, что в случае первых двух сыграла решающую роль национальность - они украинцы. „А Леня Агутин всегда был западником-американцем. Он мне еще давным давно говорил, как ненавидит русскую попсу и как любит американский соул и прочее“, - посмеялся критик.