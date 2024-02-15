15.02.2024, 16:37
Суд в Москве заочно арестовал актера Алексея Панина
ФОТО: | Delfi Meedia
Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте актера Алексея Панина, обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции, пишет Meduza.
Панин живет за пределами России. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или депортации в Россию или с момента его фактического задержания в РФ.
Следственный комитет России, как сообщили СМИ в мае 2023 года, возбудил против Панина дело из-за его поста, „оправдывающего теракт на Крымском мосту“ — в нем Панин заявил, что „не может скрыть своей радости“ от случившегося.