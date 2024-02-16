Счастливы и молоды! Жена больного деменцией Брюса Уиллиса восхитила их редким романтическим фото
Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, впервые за длительное время показала их совместный снимок.
Романтическим фото Эмма Хеминг поделилась в своем Instagram по случаю Дня святого Валентина. На снимке счастливые влюбленные позируют на фоне водопада. Улыбающийся Брюс Уиллис нежно целует жену, а та, в свою очередь, делает селфи.
"Любовь – это прекрасная вещь! Желаю всем счастливого Дня святого Валентина", — подписала фото Хеминг.
Оказалось, что фото супругов – архивное. Они вместе наслаждались отдыхом в Канаде и прогуливались возле Ниагарского водопада. Как отметила модель, фото было сделано много лет назад, вероятно, в 2010 году.
Отметим, в 2022 году стало известно, что Брюс Уиллис – тяжелоболен. Спустя год оказалось, что звезда боевиков страдает от деменции. Состояние актера постоянно ухудшается. В частности, он уже теряет языковые навыки и перестает узнавать знакомых и родных.