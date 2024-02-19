Очень по-британски: стало известно, как Том Круз познакомился со своей богатой девушкой из России

61-летний Том Круз известен своей любовью к Великобритании и всему английскому. В 2022 году актер приобрел роскошные апартаменты в центре Лондона за 10 миллионов долларов. Круз целенаправленно искал квартиру, которая находится в непосредственной близости от Кенсингтонского дворца. Сейчас, в перерывах между съемками, звезда все чаще находится в Лондоне, пренебрегая Лос-Анджелесом.

Его интерес к монархии и вовсе граничит с помешательством: актер посещает множество мероприятий, на которых присутствуют члены королевской семьи, часто бывает в Лондоне, общается с нынешним королем Великобритании Карлом и его старшим сыном Уильямом.

Том Круз перенял и множество британских привычек и внедрил их в свою жизнь. Например, он устраивает традиционные чаепития по воскресеньям и собирает светских гостей. Выяснилось, что именно на одном из таких мероприятий актер познакомился со своей нынешней возлюбленной, уроженкой Татарстана Эльсиной Хайровой.

Об этом близкий к паре источник сообщил изданию Page Six: „Том устраивал чаепития по воскресеньям в Лондоне. В Лондоне ему гораздо комфортнее, чем в Лос-Анджелесе. У него есть дворецкие и домашняя выпечка, и все это очень по-британски. И кто-то из гостей привел с собой Эльсину“.

Подобные чаепития Тома Круза еще давно начали интересовать прессу, эти мероприятия всегда была овеяны тайнами и вокруг них ходили множество слухов. Сообщалось, что дневные чаепития Тома всегда посещают представители элит Великобритании. Источники делились, что в гостях у американского актера неоднократно замечали Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Известно, что все гости подписывают документы о неразглашении. 36-летняя Эльсина Хайрова стала случайной посетительницей мероприятия, и именно там Том Круз влюбился в нее с первого взгляда. Пара все больше времени проводит вместе, инсайдеры сообщают, что „в кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь являются одним целым“.