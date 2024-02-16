Принц Гарри ненавидит мачеху Камиллу: даже навещая больного Карла III, устроил сцену

Раскрылись подробности краткосрочного визита принца Гарри в Лондон. Герцог Сассекский отправился первым рейсом домой, когда узнал, что его отец, король Карл, болен раком. И выяснилось, что Гарри не хотел оказаться в одной комнате со своей мачехой Камиллой.

По словам давней подруги Камиллы, принц Гарри все еще испытывает неприязнь к своей мачехе. Принц Гарри на прошлой неделе провел в Лондоне всего 24 часа в гостях у своего больного раком отца, короля Карла III. Но, как сообщается, он хотел держаться вдали от Камиллы, пишет Page Six.

"Гарри предпочитал не находиться в одной комнате со своей мачехой, когда говорил с королем о его диагнозе", - написала подруга Камиллы Петронелла Вятт в колонке The Telegraph в понедельник.

Чувства герцога Сассекского к 76-летней Камилле были ясно изложены в его мемуарах „Запасной“. Он писал, что Камилла „сливала“ в прессу всю инсайдерскую информацию из дворца, чтобы улучшить свою репутацию в СМИ. Он также назвал ее „опасной“ и „злодейкой“, утверждая, что Камилла „принесла его в жертву“, чтобы улучшить свою репутацию. Говорят, что Карл был „разочарован“ тем, как сын изобразил королеву Камиллу в своей книге, а сама она „закатила глаза“, узнав об этом.

Как прошла встреча принца Гарри и Карла III

По словам королевского эксперта Роберта Джобсона, король выделил на встречу с младшим сыном всего полчаса, чтобы предотвратить повышение уровня стресса.

„Вы же не хотите, чтобы у него повышалось кровяное давление. Король не очень хорошо чувствует себя, какой бы тип рака это ни был, он проходит курс лечения. Лучше для него - покой. После первого поцелуя и объятий, люблю тебя, папа, надеюсь, ты скоро поправишься, какие вопросы будут подняты? Вещи, от которых у вас поднимется кровяное давление“, - сказал Джобсон.

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