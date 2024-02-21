Брошенный всеми Губин пожалел о девушке, которую 20 лет назад не позвал замуж

14 февраля все влюбленные отмечали праздник любви. День святого Валентина хоть и подвергается критике, у нас в стране есть свои праздники, но отступать от милых традиций россияне не хотят. Отсюда дежурные валентинки, теплые признания в любви и лишний повод подарить цветы дорогому человеку.

Мы спросили у Андрея Губина, как он относится к данному празднику и есть ли девушка, которая занимает в его сердце особое место.

„Как я отношусь к любви? Я четыре диска песен выпустил и все про любовь. А этот праздник о любви, так что я прекрасно отношусь к этому дню. Праздники всегда лучше, чем горести, лишний повод подарить кому-то цветы“, — говорит артист.

Но лично он 14 февраля букетов не покупал, были другие дела, которые требовали срочного участия. В целом же исполнитель предпочитает радовать девушек более полезными презентами.

„Я в последнее время все чаще за то, чтобы дарить деньгами, а человек сам знает, что ему нужно, сам купит, порадуется. У меня была история, выбрал девушке полный гардероб, дубленку, сапоги и т.д., а у нее все есть, а действительно нужно было другое. Даже ребенку сейчас сложно угодить, так что лучше отдавать деньги. Хотя цветы тоже иногда дарю, но чтобы действительно порадовать. Хожу, например, в кафе, а там одни и те же девчонки каждый день работают. Порой покупаю букетик, говорю: „Возьмите, может, доставит радость“. Мелочь, но все таки. Хотя Элвис Пресли машины дарил, но это все от денег зависит, конечно“, — делится Андрей Губин.

Несмотря на свое особое отношение к любви, вторую половинку исполнитель так и не нашел. Во времена молодости было не до этого, тогда все время занимали концерты. В 20 лет мыслей о женитьбе не возникало, думал, что еще успеется, а в 28 лет случилась болезнь. С тех пор жизнь звезды круто изменилась.