Брошенный всеми Губин пожалел о девушке, которую 20 лет назад не позвал замуж
Артист с теплом вспоминает многих своих возлюбленных, но ни с кем из них он не поддерживает сейчас отношений.
14 февраля все влюбленные отмечали праздник любви. День святого Валентина хоть и подвергается критике, у нас в стране есть свои праздники, но отступать от милых традиций россияне не хотят. Отсюда дежурные валентинки, теплые признания в любви и лишний повод подарить цветы дорогому человеку.
Мы спросили у Андрея Губина, как он относится к данному празднику и есть ли девушка, которая занимает в его сердце особое место.
„Как я отношусь к любви? Я четыре диска песен выпустил и все про любовь. А этот праздник о любви, так что я прекрасно отношусь к этому дню. Праздники всегда лучше, чем горести, лишний повод подарить кому-то цветы“, — говорит артист.
Но лично он 14 февраля букетов не покупал, были другие дела, которые требовали срочного участия. В целом же исполнитель предпочитает радовать девушек более полезными презентами.
„Я в последнее время все чаще за то, чтобы дарить деньгами, а человек сам знает, что ему нужно, сам купит, порадуется. У меня была история, выбрал девушке полный гардероб, дубленку, сапоги и т.д., а у нее все есть, а действительно нужно было другое. Даже ребенку сейчас сложно угодить, так что лучше отдавать деньги. Хотя цветы тоже иногда дарю, но чтобы действительно порадовать. Хожу, например, в кафе, а там одни и те же девчонки каждый день работают. Порой покупаю букетик, говорю: „Возьмите, может, доставит радость“. Мелочь, но все таки. Хотя Элвис Пресли машины дарил, но это все от денег зависит, конечно“, — делится Андрей Губин.
Несмотря на свое особое отношение к любви, вторую половинку исполнитель так и не нашел. Во времена молодости было не до этого, тогда все время занимали концерты. В 20 лет мыслей о женитьбе не возникало, думал, что еще успеется, а в 28 лет случилась болезнь. С тех пор жизнь звезды круто изменилась.
„Теперь вот до сих пор не женат. Хотя в моей жизни было много хороших девушек. Но вернуться в тот день, чтобы к какой-то одной подмышку и наслаждаться жизнью, почему-то не хочется. Ведь для семьи должна быть не просто страсть, а любовь, которая несет в себе нечто большее. Девушки, какие были по-настоящему дороги, чтобы можно было дойти до свадьбы, у меня были уже после 30 лет. Скажу честно, было несколько к кому особо тянуло“, — рассказывает артист.
В череде влюбленностей, конечно же, вспоминается бурный роман с девушкой по имени Лиза Саутина, именно ей он посвятил свою знаменитую песню „Лиза“. Но молодым людям не судьба была остаться вместе. В другой раз сильное чувство накрыло артиста во время романа с Люсей Кобевко, участницей группы „Карамель“.
„Это расставание было очень болезненным. Мы не поддерживаем отношения, собственно, ни с кем из своих бывших девушек я не общаюсь, мне никто не звонит, да я и не очень это люблю. Я много работаю, трудоголик по натуре, болтать некогда, да и о чем, когда мы столько лет не виделись. Но любая, с кем я был знаком, никогда не услышит от меня: „Не звони мне, ненавижу и все такое“, я всем благодарен“, — рассуждает артист.
Несмотря на множество романов, которые были в жизни у Андрея Губина, он твердо придерживался правила — никаких связей с замужними женщинами.
„Я всегда общался с незамужними, если она чужая жена, то запрещенная ситуация. Влюбляться в замужнюю — это серьезна вещь, было много незамужних, так что я не был ограничен в выборе. Хотя была одна дама, я знал что она замужем, но она полгода говорила, что отношения только формальные, мол, разводимся. Я поверил, что так и есть, а они потом еще три года жили. Но это претензии к ней, а не ко мне“, — заключил артист.