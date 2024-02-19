Черная полоса в жизни Ивлеевой: теперь налоговая проверяет ее питерский бизнес

После голой вечеринки, которая отгремела в конце 2023 года, жизнь Насти Ивлеевой сильно изменилась. На ее голову обрушились суды и проверки, а из-за скандала были расторгнуты многие рекламные контракты. Также на роли в нескольких фильмах, где блогерша должна была сниматься, уже подбирают замену.

Накануне стало известно, что налоговая Санкт-Петербурга, вслед за московской, начала выездную проверку ИП Ивлеевой.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, сотрудники ФНС Северной столицы подключились к делу после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он призвал внимательно изучить документы звезды и проверить, все ли у нее в порядке с цифрами.

Напомним, что этим же вопросом в декабре 2023-го занимались сотрудники налоговой Москвы. Тогда с этой инициативой выступило Главное управление экономической безопасности.

Сейчас УФНС по Ленинградской области ищет малейшие нарушения в документах с 2020 по 2023 год. Если вдруг они будут обнаружены — Насте может грозить до 5 лет колонии по статье „Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере“.

На сегодняшний день звезда владеет долями компаний „Коленки пчелы“ (45%) и „Блеск“ (20%). Эти организации зарегистрированы в Москве. Выручка первой в 2022 году составила 36 млн рублей(360 000 евро) . Информации о доходах второй фирмы пока нет. Как выяснилось, в Едином госреестре юрлиц информация об ООО „Блеск“ признана недостоверной.

Несколько дней назад впервые за долгое время Настю увидели в Москве. Очевидцы заметили блондинку в момент, когда она подъехала к ресторану быстрого питания на автомобиле. Рядом с девушкой сидел ее бойфренд — модель Борис Махмуров.

Пара сделала заказ на 1400 рублей (14 евро) и отправилась домой в коттедж на Новой Риге. Именно там блогерша теперь проводит большую часть своего времени.