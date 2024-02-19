„Расставались уже раз двадцать“. Анна Седокова откровенно рассказала о размолвке с мужем Янисом Тиммой

Однако постоянные признания в любви, которые они публикуют в соцсетях, мало похожи на признак расставания. В итоге фанаты совсем растерялись, не в силах понять, что происходит в семье певицы.

Это уже развод или просто временная разлука? У супругов проблемы или их отношения по-прежнему крепкие? В День всех влюбленных артистка честно рассказала, что происходит в их семье.

Анна Седокова призналась, что уже давно они с супругом живут в разных странах и городах, что расставались уже раз двадцать и ссорились не реже. В какой-то момент сама певица сдалась и опустила руки, решив, что сохранить семью у нее не получается. Но Янис Тимма, воспитанный в спортивном духе, сдаваться не пожелал.

Анна растроганно призналась, что муж прилетел из Стамбула, потратив единственные выходные на то, чтобы побыть с семьей в этот праздник и подарить им с ребенком подарки.

„Мы лучшие друзья навсегда. А дальше посмотрим“, – заявила певица.

Из ее поста в социальных сетях видно, что не все безоблачно в семейной жизни звезды, но и сказать, что все плохо, нельзя. Надежда на то, что шероховатости удастся сгладить, по-прежнему есть. И Тимма, как глава семьи, старается ее сохранить. Анна Седокова пожелала поклонницам таких же сильных мужчин, которые не опускали бы руки при первых же признаках проблем, а боролись за любовь и любимых.