Звезда „Дома-2“ впал в кому из-за передозировки наркотиками

Звезду телепроекта госпитализировали 14 февраля в одну из московских больниц, куда скорая помощь доставила мужчину прямо с улицы: бригада заметила его в состоянии выраженного психомоторного возбуждения — он бредил и вел себя неадекватно, пишет Super.

Уточняется, что врачи сразу же подключили Александра к аппарату ИВЛ и начали обследование. В ходе анализов у Фаломина обнаружили в организме наркотики — мефедрон и фенобарбитал. Мужчина едва не умер из-за сильной передозировки.

Известно также, что на данный момент Фаломину намного лучше. Терапия привела его состояние в норму и теперь его жизни ничего не угрожает.