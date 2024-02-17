„Я его называла „восточный принц“: Волочкова страдает по мужчине, с которым никогда не будет вместе

Анастасия Волочкова ни разу не был в браке. Зато известно о многочисленных романах любвеобильной артистки. Связь с бизнесменом Игорем Вдовиным подарила ей единственную и любимую дочь Ариадну. А отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым — сильные чувства и незабываемые воспоминания, пишет „Стархит“.

„В День святого Валентина я получала разные подарки. Сулейман, с которым у меня, можно сказать, соткана вся жизнь, он самая большая любовь в моей жизни, — именно в этот день подарил мне квартиру, в которой мы потом три года вместе жили“, — рассказала балерина.

Те чувства давно остыли. Сейчас в сердце Анастасии страдания по другому мужчине. „Два года мы были вместе с человеком по имени Бахтияр. Я его называла „восточный принц“. Это случилось на Дальнем Востоке. Он жил во Владивостоке, и мы путешествовали вместе в Грецию, на Мальдивы мои любимые…“ — вздыхает артистка.

Роман с Бахтияром был ярким, но сложным. Влюбленным пришлось расстаться из-за трудностей, которые не получилось преодолеть.

„Эта любовь осталась в моем сердце до сих пор. Несмотря на то, что между нами было расстояние в 10 тысяч километров, семь часов разницы во времени. Я помню, как до трех часов ночи сидела и ждала, пока у них на Дальнем Востоке наступит 10 часов утра, и постоянно писала ему“, — разоткровенничалась скандальная знаменитость.

48-летняя прима надеется, что скоро ее душевные раны заживут и она встретит достойного мужчину. Анастасия давно мечтает о спокойствии и семейном уюте. „Хочу создать союз с самым настоящим, самым потрясающим человеком, который существует на этой Земле, просто мы пока еще не встретились…“ — заключила Волочкова.