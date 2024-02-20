Новая жалоба: Жерара Депардье снова обвиняют в сексуальных домогательствах

Речь идет о событиях десятилетней давности. Помощница режиссера одного из фильмов заявила, что Жерар Депардье приставал к ней во время съемок. Ассистентка предпочла остаться инкогнито.

В отношении артиста уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. Также есть показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны Депардье. Жерар неизменно отрицал любые подобные обвинения в свой адрес.