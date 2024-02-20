Культура
20.02.2024, 12:00

Садовый сезон открыт! В Центральной библиотеке поделились секретами грамотной посадки растений

 
Margarita Skripkina
„Peenar sinu koduaknal“
„Peenar sinu koduaknal“
ФОТО: Senya Taylor | Erakogu

Открытие садового сезона отметили в Центральной библиотеке. На лекциях, проводимых в библиотеке для всех желающих, каждый может научится самостоятельно сажать и ухаживать за растениями в домашних условиях. Портал Bublik делится рекомендациями от специалистов по садоводству.

Проект Центральной библиотеки „Сад на твоем окне“ - эта серия лекций и воркшопов, проходящих круглогодично раз в месяц, за исключением июля, в филиале литературы на иностранных языках по адресу Liivalaia 40. В рамках проекта приглашенные эксперты делятся своими знаниями и советами по садоводству и выращиванию растений на дому. Встречи проходят в формате воркшопов, где эксперты вместе со слушателями сажают растения, параллельно давая рекомендации по дальнейшему уходу за ними.

Последнее проведенное мероприятие, ознаменовавшее открытие сезона, было посвящено теме подготовки земли и посеву. На лекции флорист Светлана Иова и специалист по садоводству Эва Луйгас поделились своими личными хитростями и советами. Что стоит учесть, готовясь к дачному сезону; на что обратить внимание при покупке нужных материалов и как правильно сажать - волнующие садоводов и не только вопросы, на которые любезно дали свои ответы специалисты.

Саженцы

Подготовка земли

„При выборе земли стоит обращать внимание на ее состав и иной раз не жалеть деньги на более дорогой вариант, хотя это совершенно не значит, что дешевая земля плохая“ - говорит специалист по садоводству Эва. Разная цена на землю объясняется тем, что в дорогую землю добавляются разные микроэлементы, биохумус, компост и мох, а дешевая земля состоит из торфа и песка. Более дорогая земля подходит, например, для посадки зелени: лука, укропа, базилика и т.д. Дешевая земля подходит для разных видов летних цветов. Эва советует мешать две породы земли, так как именно песок в составе дешевой земли, даёт воздушность.

Земляную смесь лучше всего подготавливать за день до посадки семян или саженцев. Для этого стоит взять отделнью ёмкость и сначала засыпать туда некоторое количество сухой земли дешевой породы. Затем, не боясь грязи, вручную отделить известняк, глину и камни, присутствующие в земле. Достать их и отложить в сторону, но ни в коем случае не выкидывать, они ещё понадобятся. После добавить в ёмкость компост и воды на глаз, хорошенько всё перемешать и сделать пробу. Технику по контролю полученной земляной смеси Эва в шутку называет „проверкой на кака“. Трюк заключается в том, чтобы слепить из земли что-то, отдаленно напоминающее собачьи фекалии. Для этого нужно руками взять землю и сжать её в ладонях, как-будто лепя снежок. Идеальная консистенция земли - это, когда из рук не вытекает воды и „каку“ получается сделать без особых усилий, при этом если на полученное земляное творения немного надавить, то земля быстро начнет рассыпаться.

Сад на подоконнике

Помидорная рассада

Для посадки помидорных семян выбирать стоит горшок с дырочками, на дно кладем салфетку. Если земля не слишком влажная, то можно разделить салфетку на слои и положить на дно только один из них. Далее в игру вступают отложенные при подготовке земли камни, их мы кладем следом за салфеткой в горшок. После засыпаем землю, оставляя где-то 7-10 см от края горшка. Наконец, распыляем воду и сажаем семена томата. Чтобы земля хорошо уложилась в горшке, аккуратно придавливаем ладошкой от краев, не затрагивая середину. В конце засыпаем землю и ещё раз увлажняем.

После того, как ростки прорастут, можно пересаживать их в огород или парник. Время переседки зависит от погодных условий, по словам экспертов в парники молодые томаты можно пересаживать где-то в начале или середине марта, на уличные грядки чуть позже - в апреле.

Мятные ростки

Для посадки ростков мяты нам всё также понадобится: подготовленная земля, салфетка, компост и сами ростки растения. На дно горшка кладем салфетку, хорошенько сбрызгиваем водой и засыпаем землю. Так как мята - хрупкое растение со слабыми корнями, земля для посадки отличается. При подготовке земли стоит добавить побольше копмоста. Ни в коем случае при посадки нельзя придавливать растения в землю, вместо этого после посадки ростков, мы добавляем воду, а затем немного земли сверху. Далее мы подрезаем ростки, чтобы мята росла прямо, не наклоняясь в разные стороны.

При уходе за растением важно учесть, что в первые полторы недели растению нужен покой. Мяте не нужно много солнца, поэтому горшок не стоит ставить близко к источнику света, лучше поставить куда-нибудь на полку или комод. Про полив и подрез ростков для равномерного роста также не стоит забывать. Через полтора месяца растение можно удобрять, но это не обязательно, скорее по желанию.

Росток мяты

Редиска и базилик

Под конец мероприятия специалисты Светлана Иова, Эва Луйгас также рассказали от том, что нужно учесть при посадке редиски и базилика. Следуя их советам, при посеве редиски следует выбирать горшок без дырочек, землю следует хорошо увлажнить, а затем палочкой аккуратно и кропотливо начать сажать по 2-3 семя в одну „лунку“.

Семена базилика легко повредить, и не стоит утруждаться запихивая их в землю. Их мы рассыпаем на поверхность земли, обильно спрыскиваем водой и накрываем плёнкой.

Дальнейшие мероприятия по садоводству

Как уже было сказано, мероприятия проходят раз в месяц на протяжении всего года, за исключением июля. Участники проекта встречаются с приглашенными специалистами, чтобы узнать новые техники и рекомендации, обменяться опытом и самое главное - проверить, как посаженные ими растения выросли за это время.

Чтобы вступить в клуб садоводов и быть в курсе проводимых библиотекой мероприятий, следите за календарём событий здесь.

Специалист по садоводству Эва Луйгас и флорист Светлана Иова

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