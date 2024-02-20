Садовый сезон открыт! В Центральной библиотеке поделились секретами грамотной посадки растений

Земляную смесь лучше всего подготавливать за день до посадки семян или саженцев. Для этого стоит взять отделнью ёмкость и сначала засыпать туда некоторое количество сухой земли дешевой породы. Затем, не боясь грязи, вручную отделить известняк, глину и камни, присутствующие в земле. Достать их и отложить в сторону, но ни в коем случае не выкидывать, они ещё понадобятся. После добавить в ёмкость компост и воды на глаз, хорошенько всё перемешать и сделать пробу. Технику по контролю полученной земляной смеси Эва в шутку называет „проверкой на кака“. Трюк заключается в том, чтобы слепить из земли что-то, отдаленно напоминающее собачьи фекалии. Для этого нужно руками взять землю и сжать её в ладонях, как-будто лепя снежок. Идеальная консистенция земли - это, когда из рук не вытекает воды и „каку“ получается сделать без особых усилий, при этом если на полученное земляное творения немного надавить, то земля быстро начнет рассыпаться.

„При выборе земли стоит обращать внимание на ее состав и иной раз не жалеть деньги на более дорогой вариант, хотя это совершенно не значит, что дешевая земля плохая“ - говорит специалист по садоводству Эва. Разная цена на землю объясняется тем, что в дорогую землю добавляются разные микроэлементы, биохумус, компост и мох, а дешевая земля состоит из торфа и песка. Более дорогая земля подходит, например, для посадки зелени: лука, укропа, базилика и т.д. Дешевая земля подходит для разных видов летних цветов. Эва советует мешать две породы земли, так как именно песок в составе дешевой земли, даёт воздушность.

Последнее проведенное мероприятие, ознаменовавшее открытие сезона, было посвящено теме подготовки земли и посеву. На лекции флорист Светлана Иова и специалист по садоводству Эва Луйгас поделились своими личными хитростями и советами. Что стоит учесть, готовясь к дачному сезону; на что обратить внимание при покупке нужных материалов и как правильно сажать - волнующие садоводов и не только вопросы, на которые любезно дали свои ответы специалисты.

Проект Центральной библиотеки „Сад на твоем окне“ - эта серия лекций и воркшопов, проходящих круглогодично раз в месяц, за исключением июля, в филиале литературы на иностранных языках по адресу Liivalaia 40. В рамках проекта приглашенные эксперты делятся своими знаниями и советами по садоводству и выращиванию растений на дому. Встречи проходят в формате воркшопов, где эксперты вместе со слушателями сажают растения, параллельно давая рекомендации по дальнейшему уходу за ними.

Помидорная рассада

Для посадки помидорных семян выбирать стоит горшок с дырочками, на дно кладем салфетку. Если земля не слишком влажная, то можно разделить салфетку на слои и положить на дно только один из них. Далее в игру вступают отложенные при подготовке земли камни, их мы кладем следом за салфеткой в горшок. После засыпаем землю, оставляя где-то 7-10 см от края горшка. Наконец, распыляем воду и сажаем семена томата. Чтобы земля хорошо уложилась в горшке, аккуратно придавливаем ладошкой от краев, не затрагивая середину. В конце засыпаем землю и ещё раз увлажняем.

После того, как ростки прорастут, можно пересаживать их в огород или парник. Время переседки зависит от погодных условий, по словам экспертов в парники молодые томаты можно пересаживать где-то в начале или середине марта, на уличные грядки чуть позже - в апреле.

Мятные ростки

Для посадки ростков мяты нам всё также понадобится: подготовленная земля, салфетка, компост и сами ростки растения. На дно горшка кладем салфетку, хорошенько сбрызгиваем водой и засыпаем землю. Так как мята - хрупкое растение со слабыми корнями, земля для посадки отличается. При подготовке земли стоит добавить побольше копмоста. Ни в коем случае при посадки нельзя придавливать растения в землю, вместо этого после посадки ростков, мы добавляем воду, а затем немного земли сверху. Далее мы подрезаем ростки, чтобы мята росла прямо, не наклоняясь в разные стороны.

При уходе за растением важно учесть, что в первые полторы недели растению нужен покой. Мяте не нужно много солнца, поэтому горшок не стоит ставить близко к источнику света, лучше поставить куда-нибудь на полку или комод. Про полив и подрез ростков для равномерного роста также не стоит забывать. Через полтора месяца растение можно удобрять, но это не обязательно, скорее по желанию.

Редиска и базилик

Под конец мероприятия специалисты Светлана Иова, Эва Луйгас также рассказали от том, что нужно учесть при посадке редиски и базилика. Следуя их советам, при посеве редиски следует выбирать горшок без дырочек, землю следует хорошо увлажнить, а затем палочкой аккуратно и кропотливо начать сажать по 2-3 семя в одну „лунку“.

Семена базилика легко повредить, и не стоит утруждаться запихивая их в землю. Их мы рассыпаем на поверхность земли, обильно спрыскиваем водой и накрываем плёнкой.

Дальнейшие мероприятия по садоводству

Как уже было сказано, мероприятия проходят раз в месяц на протяжении всего года, за исключением июля. Участники проекта встречаются с приглашенными специалистами, чтобы узнать новые техники и рекомендации, обменяться опытом и самое главное - проверить, как посаженные ими растения выросли за это время.

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