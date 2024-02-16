ФОТО И ВИДЕО | Папарацци сняли Максима Галкина, заходящего в Alexela

В этот приезд в Эстонию Максим Галкин дает целых три концерта в рамках своей новой программы под названием „Прекрасное недалеко“ – на сценах Таллинна, Тарту и Йыхви. Первыми он порадует зрителей столицы. Концерт начинается в 19:00, а нашей съемочной команде удалось запечатлеть, как Галкин без лишней помпы, скромно одетый прибыл на концертную площадку за час до начала представления.