ФОТО И ВИДЕО | Папарацци сняли Максима Галкина, заходящего в Alexela
В пятницу вечером в Таллинне прошел долгожданный концерт Максима Галкина. Журналисту и фотографу RusDelfi удалось запечатлеть момент, когда артист прибыл в Alexela.
В этот приезд в Эстонию Максим Галкин дает целых три концерта в рамках своей новой программы под названием „Прекрасное недалеко“ – на сценах Таллинна, Тарту и Йыхви. Первыми он порадует зрителей столицы. Концерт начинается в 19:00, а нашей съемочной команде удалось запечатлеть, как Галкин без лишней помпы, скромно одетый прибыл на концертную площадку за час до начала представления.
Сегодня днем артист молниеносно отреагировал на смерть политика Алексея Навального: „Господи, дай сил родным пережить это горе“. Есть ощущение, что концерт в Таллинне пройдет уже несколько в ином настроении. Следите за новостями на RusDelfi.