„Надувная кукла“: Меган Фокс случайно оскорбила украинок

Началось все достаточно обыденно: фанатам голливудской актрисы не понравились фотографии, сделанные папарацци в ночном клубе Zouk в Лас-Вегасе. На снимках лицо Меган Фокс выглядело максимально неестественно.

В ответ на критику Фокс опубликовала в своем Instagram несколько снимков, где она представлена в более удачном ракурсе.

„Оказывается, это была всего лишь темная фотография на мобильном телефоне, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда на самом деле я выгляжу, как одна из супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии“, — пошутила Меган.

Украинским подписчикам такое сравнение показалось, мягко говоря, оскорбительным. Да и другие пользователи не остались в восторге от такого сравнения.

„Очень грубо так говорить про украинок. Ты показала, кто ты есть на самом деле“, — написал в комментариях один из пользователей. „Это так неуважительно по отношению к японкам и украинкам“, — добавил другой.

Спустя несколько часов актриса решила оправдаться перед поклонниками. По ее словам, своим сравнением она хотела подчеркнуть, что все украинские женщины очень горячие. А фраза про куклу была всего лишь шуткой.