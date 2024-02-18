Модель OnlyFans из Эстонии рассказала, какое самое большое денежное пожертвование получала от подписчиков

OnlyFans – это социальная сеть для создателей контента. Платформа известна отсутствием цензуры, из-за чего на сайте размещают контент для взрослых.

„Есть подписка, за которую человек платит каждый месяц. Если хочешь получить дополнительный заработок, то отправляешь [контент] в личные сообщения, где выставляешь свою цену“, – рассказывает Оля. Цену автор определяет сам. На платформе существует только минимальная ставка в три доллара, максимальная же сумма не определена.

„Самый большой донат, который я получала за одну фотографию – это 400 долларов“, – поделилась девушка.

При этом Оля признает, что заработки в OnlyFans даются „морально тяжело“.

„Все друзья, все знакомые, и даже незнакомые, начинают тебя обсуждать, – рассказывает модель. – Говорить, что ты такая-сякая. В то же время они по ночам смотрят PornHub за бесплатно, но осуждают тех, кто на этом зарабатывают. Просто люди путают проституцию с продажей фотографий“.

Подробнее о том, как Оля пришла к тому, чтобы публиковать откровенный контент, об общении с фанатами и отношении родственников можно послушать в подкасте по ССЫЛКЕ.

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