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19.02.2024, 11:01

ФОТО | Ах, эта свадьба! Депутат Рийгикогу Хендрик Террас и его избранница Мария Пихлак обменялись клятвами

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смотрите, кто пришел на венчание!
Hendrik Terrase ja Maria Pihlaku laulatus
Hendrik Terrase ja Maria Pihlaku laulatus
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В субботу политик и депутат Рийгикогу Хендрик Террас (30) и его возлюбленная Мария Пихлак (27) сыграли свадьбу. Венчание прошло в Шведской церкви Святого Михаила в Таллинне.

Молодые прибыли к расположенной в Старом городе церкви на розовом автомобиле Tesla. Среди гостей мероприятия, конечно же, был отец Хендрика Рихо Террас, а также многие члены партии Eesti 200, Ирья Лутсар и другие.

Церемония венчания началась в 15:00, а спустя сорок минут Хендрик и Мария уже вышли из церкви, как муж и жена, после чего отчалили на своем розовом Tesla.

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