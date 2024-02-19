19.02.2024, 11:01
ФОТО | Ах, эта свадьба! Депутат Рийгикогу Хендрик Террас и его избранница Мария Пихлак обменялись клятвами(4)
смотрите, кто пришел на венчание!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу политик и депутат Рийгикогу Хендрик Террас (30) и его возлюбленная Мария Пихлак (27) сыграли свадьбу. Венчание прошло в Шведской церкви Святого Михаила в Таллинне.
Молодые прибыли к расположенной в Старом городе церкви на розовом автомобиле Tesla. Среди гостей мероприятия, конечно же, был отец Хендрика Рихо Террас, а также многие члены партии Eesti 200, Ирья Лутсар и другие.