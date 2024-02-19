Высказался даже Алар Карис! Что думает президент о песне про наркотики, которая будет представлять Эстонию на „Евровидении“?(13)
В субботу вечером победителем конкурса Eesti Laul стали 5MIINUST и Puuluup с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, название которой переводится как „об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“. Это означает, что эта песня в мае представит Эстонию на „Евровидении“ в шведском Мальмё. После результатов Eesti Laul президент Алар Карис также высказался о песне.
„Неожиданное сотрудничество принесло ожидаемый результат на конкурсе Eesti Laulu в этом году и таким образом по воле народа в Мальмё поедут 5MIINUST и Puuluup. В победившей песне замечательным образом соединяются рэп и хийуская тальхарпа. Желаю удачно выступить на карусели „Евровидения“ и завоевать сердца народа! Удачи и семиотикам!“ - написал Карис в Facebook.
Одобрение со стороны президента вызвало множество реакций в Facebook. Среди прочих посту кариса поставил лайк и сам дуэт музыкантов Puuluup.