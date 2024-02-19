Шоубиз
19.02.2024, 16:00

Высказался даже Алар Карис! Что думает президент о песне про наркотики, которая будет представлять Эстонию на „Евровидении“?

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Alar Karis
Alar Karis
ФОТО: andres putting | Delfi Meedia

В субботу вечером победителем конкурса Eesti Laul стали 5MIINUST и Puuluup с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, название которой переводится как „об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“. Это означает, что эта песня в мае представит Эстонию на „Евровидении“ в шведском Мальмё. После результатов Eesti Laul президент Алар Карис также высказался о песне.

„Неожиданное сотрудничество принесло ожидаемый результат на конкурсе Eesti Laulu в этом году и таким образом по воле народа в Мальмё поедут 5MIINUST и Puuluup. В победившей песне замечательным образом соединяются рэп и хийуская тальхарпа. Желаю удачно выступить на карусели „Евровидения“ и завоевать сердца народа! Удачи и семиотикам!“ - написал Карис в Facebook.

Одобрение со стороны президента вызвало множество реакций в Facebook. Среди прочих посту кариса поставил лайк и сам дуэт музыкантов Puuluup.

Eesti Laul 2024 võitjad 5miinust ja Puuluup

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