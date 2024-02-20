Пройдем ли хотя бы в финал? Как победа песни 5MIINUST и Puuluup повлияла на шансы Эстонии на „Евровидении“

Последние несколько месяцев в общей таблице прогнозов букмекерcких контор для Эстонии были как американские горки. Перед полуфиналом конкурса Eesti Laul в середине января мы занимали 12-е место в таблице прогнозов. Можно предположить, что большой подъем произошел благодаря песням, участвовавшим в Eesti Laul.

Однако как только стали известны финалисты, начался серьезный спад. Всего за одну неделю Эстония опустилась на девять мест до 21-го. Это означает, что нам нужно начинать прикидывать, сможем ли мы вообще пройти в финал. На прошлой неделе, однако, мы опустились еще на пару мест, так что сейчас мы занимаем 23-е место.