20.02.2024, 09:00
Пройдем ли хотя бы в финал? Как победа песни 5MIINUST и Puuluup повлияла на шансы Эстонии на „Евровидении“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Одержавшая победу в субботу вечером на конкурсе Eesti Laul песня 5MIINUST и Puuluup пришлась по душе эстоноземельцам, но что о ней подумает европейская публика, когда дойдет дела до голосвания на „Евровидении“? Стоит посмотреть на прогнозы букмекерских контор.
Последние несколько месяцев в общей таблице прогнозов букмекерcких контор для Эстонии были как американские горки. Перед полуфиналом конкурса Eesti Laul в середине января мы занимали 12-е место в таблице прогнозов. Можно предположить, что большой подъем произошел благодаря песням, участвовавшим в Eesti Laul.