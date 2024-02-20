Не соответствует правилам „Евровидения“! В песне от Эстонии нужно изменить одно слово - и это не „наркотики“

Лидер 5MIINUST Эстони Кохвер, который является одним из автором победившей на Eesti Laul песни „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ („об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“), объяснил в интервью Raadio 2, что в самом начале песни есть одно слово, которое придется заменить,