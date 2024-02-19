„Овации не стихали на протяжении всего выступления!“ Жительница Йыхви поделилась впечатлениями о концерте Максима Галкина

„Концерт пролетел незаметно, и я не знаю, кто ещё в этой сфере деятельности способен два часа, не умолкая ни на секунду, веселить аудиторию. Причем разную, молодёжи тоже было достаточно. Брутальность артиста искрила на весь зал, забитый людьми до отказа за исключением мест на балконе - фото не публикую в силу этикета и полученного воспитания.

Программа удивила новизной в сравнении с августом 2023 и безупречным содержанием. На мой взгляд, более лаконичные тексты, в свете обрушившегося на голову Артиста и его семьи пристального внимания и критики, „родить“ практически невозможно!

Овации не стихали на протяжении всего выступления, особенно покорил эстонский язык в его исполнении, без малейшего акцента, будто он родился и рос в эстонской семье. Чудеса да и только!

И конечно же „голая вечеринка“ у Ивлеевой не была оставлена без внимания - тут смех кажется заглушал выступление... И как только ему удаётся делать это, в ногу со временем, с искрометным безобидным юмором - лично для меня загадка.

Политическая тема практически затронута не была за исключением нашей премьер-министра, которая объявлена в розыск.

Отмечу ещё одну грань его таланта - Максим гениально владеет обратной связью с аудиторией - отвечает на реплики зала мгновенно и хлестко, как будто знал о них заранее и успел подготовиться. Просто Гений слова...!

В общем, я покинула зал с размазанными глазами и больными скулами и, как выяснилось в гардеробе , не я одна.

И да, встретила полгорода знакомых, с которыми не виделась 100 лет, даже одноклассников.. живём в одном городе называется.

Вот так мне повезло. СПАСИБО ГАЛКИНУ и его команде! И денег не жалко!“