ФОТО | В гордом одиночестве: принц Уильям впервые за много лет пришел на церемонию BAFTA без жены

Уильям в одиночку прошел по красной ковровой дорожке 77-й церемонии вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне, в то время как его жена принцесса Уэльская продолжает восстановление после перенесенной в прошлом месяце операции на брюшной полости, сообщает TSN.

Уильям надел темно-синий бархатный смокинг с черными лацканами, черные брюки, галстук-бабочку и белоснежную рубашку.

На церемонии принца запечатлели в компании австралийской актрисы Кейт Бланшетт. Они тепло поприветствовали друг друга объятиями. Бланшетт также блистала с Уильямом на дорожке его экологической премии Earthshot, прошедшей в ноябре 2023 года в Сингапуре.

Также Уильям приветствовал своего друга Дэвида Бекхэма. Экс-спортсмен также пожаловал на светскую церемонию в британской столице и, похоже, был там тоже без своей супруги.