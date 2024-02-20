В Лондоне вручили премии Британской киноакадемии. „20 дней в Мариуполе“ признан лучшим документальным фильмом

Мстислав Чернов, режиссер ленты „20 дней в Мариуполе“, на сцене церемонии заявил, что это фильм о народе Украины: „История Мариуполя — это символ всего, что было, символ борьбы, символ веры. Давайте продолжать драться“.

Кто еще получил награды BAFTA

Самый большой успех пришелся на долю блокбастера Кристофера Нолана „Оппенгеймер“, который выиграл в общей сложности семь номинаций, в том числе за лучший фильм, лучшее исполнение мужской роли и лучшего режиссера.

У Нолана двойное гражданство: Великобритании и США. Однако если кто-то и сомневался, остается ли он по-прежнему верен своим британским корням, эти сомнения развеялись после того, как Нолан сказал, что для него это как „возвращение домой“.

Продюсером „Оппенгеймера“ была жена Нолана Эмма Томас. Она сказала, что „и представить себе не могла“ такого успеха.

Она также похвалила своего мужа, назвав его „блестящим“ человеком, полным „вдохновения“. Правда, она добавила, что иногда он ее „приводит в бешенство“, но при этом „всегда оказывается прав“.

На втором месте с пятью наградами оказались „Бедные-несчастные“ с Эммой Стоун в главной роли. Сама Стоун получила награду за лучшую женскую роль.

Историческая драма „Зона интересов“ получила три премии BAFTA, в том числе за выдающийся британский фильм.

А наиболее популярные у зрителей „Барби“ и „Солтберн“ остались ни с чем, несмотря на то, что были номинированы на десять наград.

„Это был явно плохой вечер для „Барби“. Несмотря на присутствие его звезд: Марго Робби и Райана Гослинга, а также режиссера Греты Гервис, самый кассовый фильм прошлого года не вызвал ответной любви у судей. У него было пять номинаций, но ни одной награды“, — отметила корреспондент Би-би-си по вопросам культуры Кейти Раззал.

На церемонии присутствовал и принц Уэльский Уильям, который является президентом Британской киноакадемии.

После церемонии награждения и банкетов победители и побежденные отправятся на другую сторону Атлантики готовиться к «Оскарам», которые пройдут примерно через две недели.

Полный список номинантов и победителей можно посмотреть здесь.