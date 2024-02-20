ВИДЕО | Песня, которая будет представлять Эстонию на „Евровидении“, заставила Яну Тоом пуститься в пляс

В субботу вечером победителем конкурса Eesti Laul стали 5MIINUST и Puuluup с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, название которой переводится как „об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“. Это означает, что эта песня в мае представит Эстонию на „Евровидении“ в шведском Мальмё.