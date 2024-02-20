ВИДЕО | Песня, которая будет представлять Эстонию на „Евровидении“, заставила Яну Тоом пуститься в пляс(1)
В субботу вечером победителем конкурса Eesti Laul стали 5MIINUST и Puuluup с песней „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“, название которой переводится как „об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“. Это означает, что эта песня в мае представит Эстонию на „Евровидении“ в шведском Мальмё.
Песня пришлась по душе эстоноземельцам и еще в декабре она была на Spotify самой прослушиваемой среди песен, участвовавших в Eesti Laul.
Даже депутат Европарламента Яна Тоом опубликовала в TikTok видео того, как она задорно танцует под новую песню 5Miinust и Puuluup. „Нет, я не участвую в флэшмобе танцующих политиков“, - подписала видео Тоом.
Танец, который можно увидеть на сцене во время выступлений 5Miinust и Puuluup, вдохновлен народным танцем с острова Вормси.