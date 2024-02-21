Эстонский кинематограф решает! „Жизнь и любовь“ привлек в кино больше людей, чем любая из зарубежных картин
Первый в этом году вышедший в прокат эстонский художественный фильм „Жизнь и любовь“ на премьерных выходных привлек в кино больше людей, чем любая из зарубежных картин, которую с начала года можно было увидеть в кинотеатрах Эстонии. Историю любви Ирмы и Рудольфа в кинотеатрах уже посмотрели около 15 000 человек.
Кинодистрибьютор Тимо Диенер сказал, что результат, показанный фильмом „Жизнь и любовь“ на премьерном уик-энде, побил всех конкурентов с начала года. 14 944 купленных билета однозначно показали, что народ любит отечественный кинематограф, и фильм не оставил никого равнодушным. „Вновь можно было видеть заполненные кинозалы в Хаапсалу, Раквере, Рапла, Вильянди и Выру, не говоря уже о всех прочих местах. Осмелюсь предположить, что поток зрителей, желающих посмотреть эту кинокартину, в которую все причастные вложили душу и сердце, иссякнет еще не скоро“, – сказал Диенер.
Прошлогодний кинорейтинг также продемонстрировал, что жителям страны нравятся фильмы, снятые по мотивам эстонских произведений. Кроме того, картины, произведенные при частном финансировании, играют важную роль в ознакомлении молодого поколения с литературой и помогают делать ее ближе к народу. Как и „Жизнь и любовь“, самые просматриваемые эстонские фильмы прошлого года были в значительной степени сняты при поддержке частного финансирования. Больше всего зрителей в прошлом году в кинотеатры привлекли совместные проекты Taska Film и Apollo Film Productions „Отдыхающие“ (107 095 зрителей) и „Невесты с изъяном“ (93 713 зрителей). На третьем месте оказалась картина „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ с 77 951 зрителем, производством которого также занимались Taska Film и Apollo Film Productions совместно с Nafta Films и Hansafilm.
Снятый по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре „Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Таккин. Главные роли в нем исполнили Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Сценарий к фильму написали Мартин Алгус и Хелен Таккин.
Художественный фильм, основанный на одноименном романе Антона Хансена Таммсааре, переносит нас в эпицентр непредсказуемой истории любви. С перипетиями жизни и любви сталкиваются два хрестоматийных героя эстонской литературы, Рудольф и Ирма. Действие фильма разворачивается в переломный момент, когда благополучной молодой Эстонской Республике приходится столкнуться с вызовами, лихорадящими мир. Первая полнометражная художественная экранизация „Жизни и любви“ предлагает по-новому взглянуть на не теряющие актуальности вопросы и создает удивительные параллели с современным миром.
Жарким летом 1933 года молодая деревенская женщина Ирма приезжает в поисках более насыщенной жизни в город и останавливается у своей родственницы Лонни. Ирма воодушевлена сменой обстановки, а разочаровавшаяся в городской жизни Лонни в приезде Ирмы видит новое дыхание и для себя самой.
Влюбленный в Ирму деревенский парень Ээди выслеживает девушку и пытается убедить ее вернуться, чтобы стать хозяйкой хутора его отца, но Ирма решила оставить общее романтическое прошлое позади ради своих устремлений.
По воле судьбы Ирму нанимает служанкой Рудольф, коммерсант средних лет. Обаяние и таинственность Рудольфа завораживают Ирму, и неожиданно разгоревшиеся чувства на дают ей отвергнуть его попытки к сближению. Хоть Рудольф и клянется Ирме в любви, в скором времени вскрывается его истинная распутная и манипулятивная личина.
„Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Таккин, чьи короткометражки и рекламы уже удостаивались наград. Продюсерами картины выступают Кристиан Таска и Адеэле Тяхемаа из Taska Film („O2“, „Зима“, „Имена в граните“, „1944“, „Аптекарь Мельхиор“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions („Зима“, „Болото“, „Аптекарь Мельхиор“). Оператор фильма – Альвар Кыуэ; художник – Камилла Казе; художник по костюмам – Ану Ленсмент; композитор – Мик Педая; сценаристы – Мартин Алгус и Хелен Таккин.
В главных ролях: Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Также в ролях: Маркус Луйк, Ало Кырве, Маркус Хабакукк, Тынис Нийнеметс, Стеффи Пяхн, Кристийна-Хортензия Порт, Геттер Мересмаа, Хельгур Розенталь, Михкель Кабель и Лаура Кукк.
Поддержку в съемках картины „Жизнь и любовь“ оказывали Postimees, ERR, Elisa, Тартуский фонд кино, Kultuurkapital, High Voltage, Set Set Studio, Location Unit, DHL, Cramo, A. le Coq, Tradehouse, NAOS, Pro Beauté и Linnamäe Lihatööstus. За дистрибуцию фильма отвечает Hea Film.