Эстонский кинематограф решает! „Жизнь и любовь“ привлек в кино больше людей, чем любая из зарубежных картин

Кинодистрибьютор Тимо Диенер сказал, что результат, показанный фильмом „Жизнь и любовь“ на премьерном уик-энде, побил всех конкурентов с начала года. 14 944 купленных билета однозначно показали, что народ любит отечественный кинематограф, и фильм не оставил никого равнодушным. „Вновь можно было видеть заполненные кинозалы в Хаапсалу, Раквере, Рапла, Вильянди и Выру, не говоря уже о всех прочих местах. Осмелюсь предположить, что поток зрителей, желающих посмотреть эту кинокартину, в которую все причастные вложили душу и сердце, иссякнет еще не скоро“, – сказал Диенер.

Прошлогодний кинорейтинг также продемонстрировал, что жителям страны нравятся фильмы, снятые по мотивам эстонских произведений. Кроме того, картины, произведенные при частном финансировании, играют важную роль в ознакомлении молодого поколения с литературой и помогают делать ее ближе к народу. Как и „Жизнь и любовь“, самые просматриваемые эстонские фильмы прошлого года были в значительной степени сняты при поддержке частного финансирования. Больше всего зрителей в прошлом году в кинотеатры привлекли совместные проекты Taska Film и Apollo Film Productions „Отдыхающие“ (107 095 зрителей) и „Невесты с изъяном“ (93 713 зрителей). На третьем месте оказалась картина „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ с 77 951 зрителем, производством которого также занимались Taska Film и Apollo Film Productions совместно с Nafta Films и Hansafilm.

Снятый по мотивам романа Антона Хансена Таммсааре „Жизнь и любовь“ – дебютный художественный фильм режиссера Хелен Таккин. Главные роли в нем исполнили Каролин Юрисе (Ирма), Майт Мальмстен (Рудольф), Ловийсе Каппер (Лонни) и Урсель Тильк (Ээди). Сценарий к фильму написали Мартин Алгус и Хелен Таккин.