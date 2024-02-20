Похудевший Ратас раскрыл, что помогает ему оставаться в форме: „Если бы у меня не было этого правила, я бы до сих пор ел булочки и пирожки“

Во время тренировок для передачи „Танцы со звездами“, Юри Ратас скинул 24 килограмма, и его вес по-прежнему остается стабильным. Теперь он стал придерживаться намного более здорового питания, но признается, что не очень хорошо умеет подсчитывать калории.

„Ну не умею я это делать. Самое простое правило у меня, хотя и не всегда удается ему следовать - это есть как можно меньше вечером и стараться не есть вообще после 6 вечера“, - рассказал политик.

„Когда мне было около 25 лет, отец сказал, что такой молодой человек, как я, должен есть столько, сколько хочется, потому что при активном образе жизни организм все израсходует; когда я достигну среднего возраста, то должен есть столько, сколько мне нужно, а в его возрасте - отцу было уже за 60 - как можно меньше“, - вспоминает Юри. „Честно говоря, сейчас я понимаю эти слова гораздо лучше, чем тогда, и стараюсь им следовать. Если бы у меня не было этого правила, я бы до сих пор ел булочки и пирожки, которые я очень люблю“.

Сейчас Юри даже не может вспомнить, когда он в последний раз ел гамбургер. „Конечно, я мог бы съесть этот гамбургер, но ведь я знаю, как трудно было достичь здорового веса и как легко его снова потерять“, - решительно отвергает он мысли о нездоровой пищи.