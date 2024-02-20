20.02.2024, 13:02
„Вы цинично и подло убили Навального“: Семен Слепаков обратился к Путину. В своих стихах он упомянул и Эстонию(19)
ФОТО: | Delfi Meedia
В последние годы Семен Слепаков стал известен не только своим острым юмором, но и открытой политической позицией. Сегодня он высказался о смерти Алексея Навального, обвинив российские власти в циничном и подлом убийстве оппозиционного лидера. В своих стихах, адресованных президенту России Владимиру Путину, Слепаков не только однозначно выразил свою позицию, но и упомянул нашу страну - Эстонию, как пример свободного государства.
Семен Слепаков, чей голос слышат миллионы, выступил с резким обвинением в адрес Кремля. В своих стихах он осуждает тех, кто стоит за убийством Навального, и призывает к справедливости и осуждению со стороны мирового сообщества. Упоминул в своем тексте он и Эстонию, как свободную, демократическую страну.