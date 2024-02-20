„Вы цинично и подло убили Навального“: Семен Слепаков обратился к Путину. В своих стихах он упомянул и Эстонию

В последние годы Семен Слепаков стал известен не только своим острым юмором, но и открытой политической позицией. Сегодня он высказался о смерти Алексея Навального, обвинив российские власти в циничном и подлом убийстве оппозиционного лидера. В своих стихах, адресованных президенту России Владимиру Путину, Слепаков не только однозначно выразил свою позицию, но и упомянул нашу страну - Эстонию, как пример свободного государства.