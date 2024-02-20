ФОТО | Вышла в свет с новым мужчиной! Санна Марин весь вечер не могла оторвать рук от возлюбленного(6)
В субботу вечером в Финляндии прошел гала-вечер Emma, то есть вручение финских музыкальных наград. Гламурное мероприятие посетила и бывший премьер-министр Санна Марин. Марин также впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом.
То, что сердце 38-летней Санны Марин уже не свободно, не было ни для кого секретом - о ее новых отношениях стало известно еще в прошлом году сразу после сообщения о разводе. Марин с бойфрендом-парикмахером уже попадала в объектив камер папарацци, но в свет пара вместе очень долго не выходила - до прошлой субботы.
Возлюбленный экс-премьера - звездный парикмахер Йони Виллберг, который уложил волосы Марин в красивую прическу для гала-вечера. В своем посте в Instagram Марин также отметила и аккаунт возлюбленного.
Впервые об их возможных отношениях писало финское издание Seiska в августе прошлого года. Всего три месяца назад Марин и отец ее ребенка Марккус Ряйккёнен сообщили, что наконец завершился их бракоразводный процесс. Они были вместе со временем университета и женаты три года. У Марин и Ряйккёнен есть общая дочь по имени Эмма.