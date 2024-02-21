Известная порноактриса совершила самоубийство в собственном доме

Кейни работала порноактрисой, эротической меделью, а также имела свою студию танцев на пилоне, ведь очень любила танцы. Однако, по словам подруг, она имела проблемы психического характера и постоянно чувствовала себя одинокой, передает УНИАН.

„К сожалению, несмотря на все ее впечатляющие достижения и таланты, с годами у Кейни начались серьезные проблемы с психическим здоровьем“, - отметили девушки.

Подружки актрисы добавили, что она пыталась бороться со своим состоянием.

„Даже в самые мрачные дни она по-прежнему приходила в студию, всегда была готова учиться, вносить свой вклад, совершенствоваться любым способом, но проблемы взяли верх“, - говорят подружки Кейни.

Девушка начала свою карьеру в порноиндустрии в начале 2000-х годов. Она снималась в таких фильмах для взрослых как „Официальная пародия на „Молчание ягнят“ и „Холостые с детьми XXX“. Интересно, что Кейни даже несколько раз номинировали на премию „Adult Video News“, а в 2011 году она была номинирована на звание „Лучшей исполнительницы года“. На Кейни было подписано 300 тысяч пользователей на сайте для взрослых.