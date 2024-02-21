Звезда „Слово пацана“ Анна Пересильд: мне пишут страшные сообщения: „Жду тебя у дома“. Я же еще маленькая девочка!

Анну Пересильд радует обрушившаяся на нее слава, но бывают моменты, когда девушка испытывает страх. Нахальные фанаты преследуют артистку повсюду: караулят у дома, поджидают у школы… Звезде криминальной драмы такое внимание не нравится.

„Очень рада, что у меня появился зритель, которому я интересна, который меня смотрит. Это плюс. Но всегда есть неприятные моменты. Мне иногда пишут страшные сообщения: „Стою у твоего дома, жду тебя“. А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…“ — рассказала Анна.

Зато одноклассники спокойно отнеслись к ее успеху: никто в учебном заведении к актрисе не пристает. „Ребята поддержали меня, я даже удивилась. Они гордятся мной“, — призналась 14-летняя Пересильд.

Без безумных поклонников не остались и другие актеры „Слова пацана“. Например, Рузиль Минекаев, сыгравший Марата, не может поехать в родной Нурлат, так как люди поджидают его даже у… туалета.

«Я как-то приехал домой отдохнуть и понял, что в Москве отдыхаю больше, чем в Нурлате, потому там к моей личности огромный интерес. Люди подходили, фотографировались, приезжали ко мне. Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь… Заходит мужчина лет 40 и говорит: „Рузиль, я с вами сфоткаться хотел“. Я не знал, что сказать, плохая черта, но я всегда теряюсь в такие моменты. Ответил: „Давайте через час, я хотя бы оденусь“. По сей день вспоминаю этот случай и не могу описать свою злость», — поделился 24-летний Минекаев в программе «Кино в деталях».

Супруга Рузиля Азиза старается не реагировать на выпады общественности. Молодая мама лишь просит не переходить за границы и не вредить их семье.