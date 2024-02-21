Звезду „Пиратов Карибского моря“ арестовали: что произошло

В полиции пояснили, что 67-летнего актера задержали по обвинению в нанесении телесных повреждений, которые привели к травмированию человека. Имени его вероятной жертвы и каких-либо других подробностей правоохранители не называют, передает УНИАН.

Интересно, что жена Макнелли - актриса Филлис Логан - отрицает его вину.

По словам адвоката Кевина, актер временно вышел из тюрьмы под залог 40 000 фунтов стерлингов (это примерно 2 миллиона гривень). В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что следствие продолжается и мужчина должен появиться в суде в следующем месяце.

Сам актер пока не комментирует этот инцидент.

Кевин МакНелли родился в Великобритании. Первую актерскую роль сыграл в 16 лет, а позже получил стипендию для посещения Королевской академии драматического искусства. В 1975 году он выиграл золотую медаль За лучшую мужскую роль Бэнкрофта. Дальше начал играть в кино.

Женат на актрисе Филлис Логан более 27 лет. Супруги воспитывают совместного 28-летнего сына Дэвида.

Кстати, в 2021 году Макнелли защищал своего коллегу Джонни Деппа, когда его обвинили в избиении экс-возлюбленной Эмбер Херд.

„Я никогда не видел в нем ни намека на темную сторону. Я вижу в Джонни великого гуманиста и прекрасного человека“, - говорил Кевин в суде.