Харизматичный сурдопереводчик Егор Андреев покорил сердца зрителей Eesti Laul: „Я обожаю музыку, полностью в нее погружаюсь!“

Фанаты Eesti Laul активно делятся в TikTok выступлением Егора:

В студии „Ringvaate“ Егор Андреев также впервые встретился с группой 5Miinust, чью песню так задорно перевел на язык жестов.

„Я сразу спрошу, как у тебя летом со временем?“ - взял сразу же быка за рога рэпер Эстони Кохвер, когда Егор зашел в студию. В ответ на это сурдопереводчик сказал, что у него, возможно, есть немного свободного времени: „Зависит от того, о чем мы говорим“.

„Тогда освободим график“, - ответил на это рэпер Пяэвакоэр. Кохвер добавил, что группа хочет привлечь его к презентации совместного с. Puuluup альбома 31 мая: „Там мы тебя обязательно хотим видеть“.

Егор поделился, что он обожает заниматься переводом на музыкальных мероприятиях, как Eesti Laul. „Мне вообще очень нравится переводить музыку. Я обожаю музыку, полностью в нее погружаюсь!“ - рассказал сурдопереводчик.

Руководитель проекта „Eesti Laul 2024 на языке жестов“ Янне Оя сказала, что целью сурдопереводчиков было не только перевести слова песни на язык жестов, но и передать слабослышащим зрителям мелодию и ритм. „Например, если мы имеем дело с рэпом, то необходимо это показывать с помощью языка тела“, - пояснила она.

„Мы отправились в Тарту смотреть полуфинал Eesti Laul, и когда я увидел выступление 5Miinust и Puulup, то я сразу поняла, что их песню будет переводить Егор“, - вспоминает Янне, что именно Егор показался ей подходящим кандидатом для перевода этого хита.

Трансляцию Eesti Laul с сурдопереводом можно посмотреть здесь. Егор Андреев появляется во второй половине передачи, когда под девятым номером выступают 5Miinust и Puulup.