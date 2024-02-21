Харизматичный сурдопереводчик Егор Андреев покорил сердца зрителей Eesti Laul: „Я обожаю музыку, полностью в нее погружаюсь!“
Во время финала Eesti Laul телезрителей особо восхитил сурдопереводчик Егор Андреев, который крайне активно и харизматично перевел на язык жестов песню 5Miinust и Puulup „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ („об этих наркотиках мы уж точно ничего не знаем“). В передаче „Ringvaate“ слабослышащий Андреев рассказал, что больше все ему нравится занeиматься переводом как-раз таки на музыкальных мероприятиях.
Фанаты Eesti Laul активно делятся в TikTok выступлением Егора:
В студии „Ringvaate“ Егор Андреев также впервые встретился с группой 5Miinust, чью песню так задорно перевел на язык жестов.
„Я сразу спрошу, как у тебя летом со временем?“ - взял сразу же быка за рога рэпер Эстони Кохвер, когда Егор зашел в студию. В ответ на это сурдопереводчик сказал, что у него, возможно, есть немного свободного времени: „Зависит от того, о чем мы говорим“.
„Тогда освободим график“, - ответил на это рэпер Пяэвакоэр. Кохвер добавил, что группа хочет привлечь его к презентации совместного с. Puuluup альбома 31 мая: „Там мы тебя обязательно хотим видеть“.
Егор поделился, что он обожает заниматься переводом на музыкальных мероприятиях, как Eesti Laul. „Мне вообще очень нравится переводить музыку. Я обожаю музыку, полностью в нее погружаюсь!“ - рассказал сурдопереводчик.
Руководитель проекта „Eesti Laul 2024 на языке жестов“ Янне Оя сказала, что целью сурдопереводчиков было не только перевести слова песни на язык жестов, но и передать слабослышащим зрителям мелодию и ритм. „Например, если мы имеем дело с рэпом, то необходимо это показывать с помощью языка тела“, - пояснила она.
„Мы отправились в Тарту смотреть полуфинал Eesti Laul, и когда я увидел выступление 5Miinust и Puulup, то я сразу поняла, что их песню будет переводить Егор“, - вспоминает Янне, что именно Егор показался ей подходящим кандидатом для перевода этого хита.
Трансляцию Eesti Laul с сурдопереводом можно посмотреть здесь. Егор Андреев появляется во второй половине передачи, когда под девятым номером выступают 5Miinust и Puulup.