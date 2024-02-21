Ученые обнаружили способ, как „расшевелить“ вялую сперму

По заявлению представителей университета, около 30% случаев бесплодия связано с низкой подвижностью сперматозоидов. Это значит, что они недостаточно быстры и сильны, чтобы добраться до маточной трубы женщины и встретиться там с яйцеклеткой. По другим — уже американским — данным, всего 10% случаев бесплодия связаны с такой проблемой. Тем не менее ученые верят: их находка дает надежду семьям, которые безуспешно пытаются зачать ребенка.