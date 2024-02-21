Ученые обнаружили способ, как „расшевелить“ вялую сперму
Подвижность сперматозоидов могут улучшать ультразвуковые волны. Они повышают способность этих клеточных структур передвигаться до 266%, пишет The Independent. Полное исследование опубликовано в научном журнале Science Advances.
Согласно исследованию, проведенному в Монашском университете Мельбурна, воздействие высокочастотных ультразвуковых волн на сперматозоиды может значительно повысить их способность передвигаться, рассказывает „Зеркало“.
По заявлению представителей университета, около 30% случаев бесплодия связано с низкой подвижностью сперматозоидов. Это значит, что они недостаточно быстры и сильны, чтобы добраться до маточной трубы женщины и встретиться там с яйцеклеткой. По другим — уже американским — данным, всего 10% случаев бесплодия связаны с такой проблемой. Тем не менее ученые верят: их находка дает надежду семьям, которые безуспешно пытаются зачать ребенка.
Исследователи подсчитали, что 20 секунд воздействия ультразвука мощностью 800 мВт и частотой 40 МГц увеличивают показатели подвижности сперматозоидов на 266% и уменьшают долю вялых, то есть неактивных, сперматозоидов с 36% до всего лишь 10%.
— И мы знаем, что даже увеличение подвижности сперматозоидов на 10% приводит к увеличению вероятности наступления беременности на 8%, — прокомментировал Али Вафаи, кандидат наук и ведущий автор исследования.
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