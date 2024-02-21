Оставшийся без государственной поддержки столичный Театр Старого Баскина прекратит работу

Театр Старого Баскина - профессиональный театр в Таллинне, основанный в 2005 году Эйно Баскиным после расформирования труппы студии Старого города (Vanalinnastuudio).

Директор театра Аарне Валмис рассказал ERR, что закрытие связано с решением Министерства культуры не выделять финансовое пособие в 2024 году. "Мы уже много лет являемся занозой в глазу Министерства культуры, - считает он. - Мы оскорблены таким отношением".

Валмис сообщил, что на 2024 год у министерства просили 165 000 евро, но согласились бы и на меньшую сумму. "Из частных театров меньше всего денег получил танцевальный театр Fine 5, которому досталось 80 000 евро. Мы бы любезно оказались на этом последнем месте. Если бы мы получили 80 000 евро, то с радостью бы продолжили работу", - отметил руководитель Театра Старого Баскина.

Театр, ранее подававший в суд на министерство за лишение дотации, решил и на этот раз обратиться в суд. "Я не знаю, взяли ли наш иск в производство. Думаю, что возьмут. Мы не будем бездействовать и плакать в углу, а попытаемся восстановить справедливость, хотя не так уж много у нас оптимизма", - сказал Валмис.

В январе следующего года Театр Старого Баскина отметил бы свое 20-летие. "Мы примерно месяц суммировали свои плюсы и минусы. Показалось красивым, что в январе, когда нам исполнится 20 лет, мы сможем одновременно накрыть как юбилейный, так и поминальный стол", - заявил директор театра.