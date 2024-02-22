ВИДЕО | „Делаю бутербродики с килькой, камавахт“: Отмечают ли жители Ласнамяэ День независимости Эстонии?

24 февраля 1918 года принято считать датой основания Эстонской Республики. Празднование этого дня по традиции начинается с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман. Далее на площади Вабадузе проходит парад Сил обороны Эстонии, а вечером президентская чета в театре „Эстония“ проводит торжественный прием в честь годовщины страны. Многие также отмечают этот день уютными посиделками в кругу семьи и близких, накрывая большой стол с традиционными эстонскими блюдами, где несомненно царствуют бутерброды с черным хлебом, яичным маслом и пряной килькой.

В этом году День независимости выпал на субботу, а это значит, что эстоноземельцы остались без дополнительного выходного дня на рабочей неделе. Мы решили поинтересоваться у жителей Ласнамяэ, как они планируют отпраздновать 106-ю годовщину Эстонской Республики и хотели ли бы они, чтобы государство перенесло выходной на другой день недели.