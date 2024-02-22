Март Лаар: семья сыграла огромную роль в моем выздоровлении от болезни, которая почти отправила меня на тот свет

Март благодарен своим друзьям и, прежде всего, семье, которые поддерживали его в радости и невзгодах. „Семья сыграла огромную роль в моем восстановлении от болезни, которая почти отправила меня на тот свет. Только благодаря им я могу быть сегодня таким бодрым и довольным“, - говорит он.

Март добавил, что без поддержки семьи, особенно жены, он не смог бы работать на всех должностях и в своей прежней жизни. Вспоминая самые счастливые моменты своей жизни, Март на первое место ставит брак с женой, а на второе - рождение детей.

Зимой 2012 года у Марта Лаара произошел инсульт. „Я никогда не болел и только сейчас понял, что жизнь человека зависит и от других людей. Теперь мой взгляд на жизнь стал более смиренным. Гораздо более смиренным. Если я могу помочь кому-то советом, это уже хорошо. Высокие должности не так важны“, - сказал Лаар в интервью Delfi осенью того же года.

„К счастью, в момент инсульта я был с друзьями и женой, и врачи смогли быстро начать мной заниматься. В противном случае все могло бы быть гораздо хуже, ведь в этом деле важна скорость“, - отмечал он тогда.