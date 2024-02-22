Март Лаар: семья сыграла огромную роль в моем выздоровлении от болезни, которая почти отправила меня на тот свет(18)
Политик Март Лаар рассказал Naisteleht, что на пути выздоровления от тяжелой болезни ему оказала серьезную поддержку семья.
Март благодарен своим друзьям и, прежде всего, семье, которые поддерживали его в радости и невзгодах. „Семья сыграла огромную роль в моем восстановлении от болезни, которая почти отправила меня на тот свет. Только благодаря им я могу быть сегодня таким бодрым и довольным“, - говорит он.
Март добавил, что без поддержки семьи, особенно жены, он не смог бы работать на всех должностях и в своей прежней жизни. Вспоминая самые счастливые моменты своей жизни, Март на первое место ставит брак с женой, а на второе - рождение детей.
Зимой 2012 года у Марта Лаара произошел инсульт. „Я никогда не болел и только сейчас понял, что жизнь человека зависит и от других людей. Теперь мой взгляд на жизнь стал более смиренным. Гораздо более смиренным. Если я могу помочь кому-то советом, это уже хорошо. Высокие должности не так важны“, - сказал Лаар в интервью Delfi осенью того же года.
„К счастью, в момент инсульта я был с друзьями и женой, и врачи смогли быстро начать мной заниматься. В противном случае все могло бы быть гораздо хуже, ведь в этом деле важна скорость“, - отмечал он тогда.