Шоубиз
22.02.2024, 11:00

Стас Костюшкин подает в суд на Киркорова: „Все украл“

 
ФОТО: @fkirkorov

Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову в соцсетях, обвинив артиста в краже образа, пишет mail.ru.

„Я десять лет создавал „Виталика“, и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде“, — заявил исполнитель.

Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу „Маска“. Музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами.

Впрочем, Telegram-канал „Звездач“ считает, что „Виталик“ Костюшкина появился позднее, чем об этом говорит сам артист — впервые певец предстал перед зрителями в этом амплуа в программе „Давай поженимся“ в 2019 году.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии