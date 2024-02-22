22.02.2024, 11:00
Стас Костюшкин подает в суд на Киркорова: „Все украл“
ФОТО: @fkirkorov
Певец Стас Костюшкин опубликовал обращение к своему коллеге Филиппу Киркорову в соцсетях, обвинив артиста в краже образа, пишет mail.ru.
„Я десять лет создавал „Виталика“, и на тебе — он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде“, — заявил исполнитель.
Костюшкин пояснил, что считает плагиатом образ, в котором Киркоров появился на шоу „Маска“. Музыкант надел черный парик и очки для зрения, отказавшись от пестрых нарядов со стразами.
Впрочем, Telegram-канал „Звездач“ считает, что „Виталик“ Костюшкина появился позднее, чем об этом говорит сам артист — впервые певец предстал перед зрителями в этом амплуа в программе „Давай поженимся“ в 2019 году.